中國遊客喝醉「泰國酒店縱火」　破壞電視玻璃窗　警到場制服

泰國一間高級酒店19日發生房客鬧事事件，一名中國籍男子酒醉後砸壞房間電視、窗戶玻璃，甚至還縱火燒毀房門與門鈴。



儘管警方獲報趕往現場後，將鬧事男子逮捕，然而造成的損失初步估計已超過15萬泰銖（約32,207港元）。

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根據khaosod報道，曼谷沙吞區一間高級飯店出現一名中國籍男性房客酗酒後失控，砸毀房間內的物品，並縱火燒毀門和門鈴。

警方接到報案後迅速趕到現場，並當場將男子制服。

調查指出，涉案男子為30歲的中國籍男子王坤（音譯）。警方在現場發現房間內多處遭到破壞，且有明顯的火災痕迹，電視、窗戶和門鎖均遭到嚴重損壞，目前已經將王坤逮捕並帶回警局調查。

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王坤坦承，自己18日凌晨3時至早上7時，因過度飲酒導致失控，於是使用房間內的大理石椅子砸碎了窗戶。

此外，他還砸壞了一台55吋電視，同時點火燒毀房門與床頭燈，其他被破壞的還包含咖啡桌、寢具、門鈴等，共計飯店損失超過15萬泰銖。

警方指控王坤縱火毀壞他人財產、破壞建築物以及在公共場所酗酒引發騷動等多項罪名，目前，王坤已被送往警局接受進一步調查，等待法律處理。

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