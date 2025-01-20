對TikTok禁令不滿　美國19歲男涉縱火燒共和黨議員辦公室 | 有片

美國威斯康辛州（Wisconsin）一名19歲男子被捕，他涉嫌因不滿政府對TikTok的禁令，周日（19日）在共和黨眾議員格羅斯曼（Glenn Grothman）的辦公室縱火，所幸僅造成少數財物損毀，無人受傷。



圖為共和黨眾議員格羅斯曼（Glenn Grothman）（FB@Glenn Grothman）

共和黨眾議員格羅斯曼的辦公室位於豐迪拉克（Fond du Lac）商場內，他去年四月曾投票支持涉及TikTok的法案，法案要求TikTok與中國母公司分拆，即在1月19日之前出售美國業務，以避免在美國遭禁制。

政府部門在周日凌晨一點接獲報告有火災，事發現場位於當時無人居住的建築物外部，並在被撲滅前造成了輕微損壞，所幸未有人員受傷報告。警方稱一名19歲男子已被拘留，並將面臨縱火控罪。

上周六（18日）晚，TikTok關閉其在美國的業務，以應對即將實施的禁令。此次關閉僅持續半天，在當選總統特朗普（Donald Trump）表示要發布行政命令恢復該應用程式後，TikTok於周日恢復服務。