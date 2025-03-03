岩手縣山火連燒六日仍未有受控跡象　專家：地形令滅火困難

日本岩手縣大船渡市山火連燒六日，大火至今已經燒毀2,100公頃土地，規模是30多年來最大。當局下令疏散近4600人，近100所房屋燒毀，至少一人死亡。由於火勢仍在蔓延，該市的市中心或受到威脅。



據日本放送協會（NHK），已經有來自全國約450個部門的近 1,700名消防員加入救火。由於森林中的濃煙正向房屋所在的區域燃燒，空中和地面的消防工作正在同時進行。

截至周日（3月2日），當局已向約4,600名居民發出疏散令，目前已有1,200多人在市內的設施躲避。

圖為日本岩手縣大船渡市，兩名消防員在現場救火。（Reuters）

京都大學水資源研究教授峠嘉哉表示，該地區乾燥的天氣和強風是導致此次山火如此嚴重的主要原因。峠嘉哉指：「從來沒有一個二月下這麼少的雨。」

根據氣象廳 (Meteorological Agency) 的資料，大船渡 (Ofunato) 火災集中的地區在二月份的降雨量只有2.5毫米，遠低於往年2月41毫米的平均降雨量。

據《日本時報》（Japan Times）、IBC岩手放送報道，岩手半島的地理環境以及陡峭的山脈使得消防員很難從地面進入該地區，只能從空中滅火。

當火勢在斜坡上蔓延時，滅火工作尤其困難。該市消防官員小野田利文表示，在斜坡上滅火工作格外困難，而且與城市中的火災不同，滅火工作無法在夜間進行。