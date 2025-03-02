奧斯卡頒獎典禮在即　加州社區仍在應對山火影響

第97屆奧斯卡（Oscars）頒獎典禮周日（2日）在美國加州洛杉磯荷里活地區的杜比劇院（Dolby Theatre）舉行。典禮現場正密鑼緊鼓佈置籌備之中，與此同時，當地社區仍在應對較早前山火帶來的影響。



今年1月，山火席捲加州南部，太平洋帕利薩德（Pacific Palisades）與艾塔迪那（Altadena），以及就在杜比劇院之上的荷里活山（Hollywood Hills）無一倖免，當時，杜比劇院距離一場迅速蔓延的大火不到一英里（約1.6公里）。

加州山火：2025年1月11日，美國加州洛杉磯Brentwood地區，一架直升機在濃煙和大火上空飛過。（Reuters）

道具師Adam Jette和他的家人失去位於艾塔迪那的家。他表示，回到受災社區是非常困難，因為整個鄰近地區已變成一片廢墟。儘管面臨艱難情況，他和其他人必須繼續工作以維持生計。

這場火災不僅影響居民生活，還波及荷里活的電影產業，當地部份製作被迫暫停。