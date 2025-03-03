奧斯卡典禮致敬加州山火消防員　驚喜亮相舞台獲全場起立鼓掌

今年1月，美國南加州山火肆虐，猛烈的火勢持續了三個星期，燒毀了數萬公頃土地和超過12,000座建築，至少29人死亡。山火造成的損害和經濟損失據估達到2500至2750億美元。這場天災也令一年一度在洛杉磯舉行的奧斯卡頒獎禮被推遲，許多荷里活明星的家園遭到破壞、電影製作被迫中斷。而這些也都成為3月2日晚奧斯卡舞台上的熱門話題。



今年奧斯卡一度因山火傳出將被取消，擔任今年奧斯卡主持人的名嘴主持人Conan O'Brien表示：「洛杉磯人顯然經歷了一場毀滅性的磨難，在這樣的時刻，這需要被正視，也應該被正視。任何頒獎典禮都可能顯得放肆又奢侈，但我希望大家都能記得今晚我們為甚麼聚集在這裏。」不過，這位主持人兼笑星Conan O'Brien很快扭轉話鋒，諷刺道：「好吧，是的，我們會向許多美麗而有才華的A級明星致敬。」

本屆奧斯卡典禮也請出洛杉磯山火期間在一線救火的消防人員代表上台，獲得全場起立鼓掌。（Reuters）

O'Brien接着表示：「所以是的，即使面對山火和政治分裂，（奧斯卡）這項工作仍在繼續——明年以及未來的每一年，這場看似荒謬的儀式將在創傷、戲劇和歡樂中繼續。」

在典禮的尾聲，O'Brien請出洛杉磯的消防人員代表上台，獲得出席頒獎禮的全體荷里活明星起立鼓掌。

本屆奧斯卡典禮也請出洛杉磯山火期間在一線救火的消防人員代表上台，獲得全場起立鼓掌。（Reuters）

今年，觀眾會在觀看奧斯卡的時看到為洛杉磯山火重建捐款的二維碼。部分藝人亦將其奧斯卡派對的收益捐獻出去。美國電影藝術該學會行政總裁克雷默（Bill Kramer）亦在奧斯卡舞台上向觀眾募款，他稱：「團結一致，我們就能有所作為」。