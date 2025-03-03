奧斯卡典禮致敬加州山火消防員 驚喜亮相舞台獲全場起立鼓掌
撰文：藺思含
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今年1月，美國南加州山火肆虐，猛烈的火勢持續了三個星期，燒毀了數萬公頃土地和超過12,000座建築，至少29人死亡。山火造成的損害和經濟損失據估達到2500至2750億美元。這場天災也令一年一度在洛杉磯舉行的奧斯卡頒獎禮被推遲，許多荷里活明星的家園遭到破壞、電影製作被迫中斷。而這些也都成為3月2日晚奧斯卡舞台上的熱門話題。
今年奧斯卡一度因山火傳出將被取消，擔任今年奧斯卡主持人的名嘴主持人Conan O'Brien表示：「洛杉磯人顯然經歷了一場毀滅性的磨難，在這樣的時刻，這需要被正視，也應該被正視。任何頒獎典禮都可能顯得放肆又奢侈，但我希望大家都能記得今晚我們為甚麼聚集在這裏。」不過，這位主持人兼笑星Conan O'Brien很快扭轉話鋒，諷刺道：「好吧，是的，我們會向許多美麗而有才華的A級明星致敬。」
O'Brien接着表示：「所以是的，即使面對山火和政治分裂，（奧斯卡）這項工作仍在繼續——明年以及未來的每一年，這場看似荒謬的儀式將在創傷、戲劇和歡樂中繼續。」
在典禮的尾聲，O'Brien請出洛杉磯的消防人員代表上台，獲得出席頒獎禮的全體荷里活明星起立鼓掌。
今年，觀眾會在觀看奧斯卡的時看到為洛杉磯山火重建捐款的二維碼。部分藝人亦將其奧斯卡派對的收益捐獻出去。美國電影藝術該學會行政總裁克雷默（Bill Kramer）亦在奧斯卡舞台上向觀眾募款，他稱：「團結一致，我們就能有所作為」。
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