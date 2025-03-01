梵蒂岡：教宗支氣管痙攣吸入嘔吐物　需用非入侵性呼吸器

88歲的教宗方濟各（Pope Francis）自2月14日入院以來，至28日仍然留院。梵蒂岡早前指確診雙側肺炎的他病情有所好轉，但周五（2月28日）則稱他情況轉差。



路透社引述梵蒂岡報道指，方濟各出現支氣管痙攣並伴隨嘔吐的症狀，嘔吐物甚至不慎吸入氣管，院方因此加緊治療幫助他疏通氣管與清理嘔吐物。不過報道指方濟各意識清醒，有持續接受治療，今次出現的症狀並未持續很長時間。

2025年2月28日，教宗方濟各（Pope Fancris）繼續留院接受治療，信徒們在梵蒂岡聖彼得廣場（St. Peter's Square）參加祈禱儀式。（Reuters）

方濟各臨床狀況此前連續三日好轉，梵蒂岡過去兩日未用「危殆」形容他的病情，院方預計需要一至二日來評估他的病情。他上次出現呼吸症狀是在22日，今次是再次出現類似情況，還在此前接受氧氣治療，包括使用呼吸面罩（覆蓋口鼻的塑膠面罩）替代鼻管。

2025年2月28日，梵蒂岡，圖為一名主教在廣場上舉十字架為入院的教宗祈禱。（Reuters）

梵蒂岡此前表示，方濟各獲確診雙側肺炎，且呼吸道出現多重微生物感染、「臨床情況複雜」。 其健康近年一直備受關注，他2021年7月入院接受結腸手術，2023年6月完成小腸氣手術，2023年3月又曾因呼吸道感染入院。