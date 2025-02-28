教宗留醫｜梵蒂岡稱臨床狀況繼續好轉　連續第二天未提「危殆」

88歲的教宗方濟各（Pope Francis）自2月14日入院以來，至27日仍然留院。梵蒂岡27日表示，確診雙側肺炎的教宗臨床狀況繼續好轉，但「臨床表現仍複雜」，醫生們對教宗的病情預測仍持「謹慎」態度。不過，梵蒂岡的聲明連續第二天未用到「危殆」字眼。路透社引述梵蒂岡官員稱，「或許可以說他已經度過了最關鍵的階段」。



圖為2025年2月14日，教宗方濟各（Pope Francis）入院前與斯洛伐克總理菲佐（Robert Fico）在梵蒂岡會面。（Vatican Media/­Handout via REUTERS）

路透社報道，梵蒂岡的聲明連續第3天顯示進展。新的聲明稱，教宗仍需接受氧氣治療，包括使用呼吸面罩（覆蓋口鼻的塑膠面罩）。官員表示，與教宗先前使用的鼻管相比，這種面罩可以讓氧氣流動得更舒適，教宗亦未有任何新的呼吸困難。

方濟各繼續在醫院裡領導梵蒂岡，包括26日為教廷成立一個委員會，鼓勵外界捐款以解決日益擴大的財政缺口。梵蒂岡表示，教宗3月1日的公開接見取消。

梵蒂岡26日首次表示，教宗正在接受呼吸運動物理治療，通常旨在改善肺功能、清除分泌物並提高呼吸效率。

圖為2024年2月24日，梵蒂岡當晚將在聖彼得廣場（St. Peter's Square）為教宗方濟各（Pope Francis）舉辦祈禱儀式。（Reuters）

前一個晚上，梵蒂岡聖彼得廣場連續第3晚舉行祈禱活動，數百名信徒參加為方濟各祈禱。有參加者表示，獲知教宗情況正在好轉，令人信心增加。

梵蒂岡此前表示，方濟各獲確診雙側肺炎，且呼吸道出現多重微生物感染、「臨床情況複雜」。 其健康近年一直備受關注，他2021年7月入院接受結腸手術，2023年6月完成小腸氣手術，2023年3月又曾因呼吸道感染入院。

88歲的教宗方濟各（Pope Francis）自2月14日入院以來，至20日仍然留院，梵蒂岡此前指他確診雙側肺炎、呼吸道感染出現多重微生物感染。梵蒂岡最新表示，方濟各臨床狀況略有好轉，沒有發燒，血流動力學參數持續穩定。路透社引述梵蒂岡官員稱，方濟各仍毋需使用呼吸機，已可以在病房裡走動，接聽電話，並繼續處理一些文書工作。



兩位資深主教對教宗能夠康復抱希望。樞機主教奧梅拉（Juan Jose Omella）稱：「我認為這裡還有希望，感謝上帝，他會挺過去的。」意大利大主教Giuseppe Satriano 形容教宗是位鬥士，「他將贏得這場戰鬥。」



2025年2月1日，教宗方濟各在梵蒂岡保祿六世大廳主持接見活動，進場期間使用拐杖。（Getty）

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）前一天曾探望方濟各，稱對方反應靈敏及保持幽默。意大利報紙《晚郵報》（Corriere della Sera）於20日報道，教宗曾與梅洛尼開玩笑，說有些人打賭他會死。

確診雙側肺炎 呼吸道感染曾「情況複雜」

梵蒂岡此前表示，方濟各獲確診雙側肺炎，且呼吸道感染「情況依然複雜」，需要以皮質類固醇（corticosteroid）和抗生素治療，使得「治療更具挑戰性」，但強調他仍精神抖擻。 教宗日程表上的所有公共行程，將至少取消至週日（23日）。根據規劃，教宗原定於週末主持幾場慶祝2025禧年活動。

圖為2025年2月17日，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）抵達法國巴黎愛麗舍宮出席歐洲領導人峰會。（Reuters）

方濟各的健康近年一直備受關注，他2021年7月入院接受結腸手術，2023年6月完成小腸氣手術，2023年3月又曾因呼吸道感染入院。