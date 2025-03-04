特朗普稱加徵25%關稅無妥協餘地　加墨兩國誓言反制

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月3日表示，加拿大和墨西哥無法阻止25%的關稅在3月4日生效。這一消息引發金融市場震盪，北美地區或面臨新的經濟障礙。



法媒報道，特朗普3日在白宮說：「他們將不得不接受關稅。所以，他們需要在美國建設汽車工廠，以及其他設施，這樣就不會有關稅。」他指出，通過控制芬太尼流入美國來免除關稅的方案已行不通。

特朗普還提到，從4月2日起，對美國產品加徵關稅的國家將面臨同等的報復性關稅。

圖為墨西哥當局2024年12月4日發布的圖片，顯示查獲大量芬太尼。（Reuters）

白宮隨後宣布，特朗普已簽署命令，將對中國的關稅從10%增加至20%，該措施將在華盛頓時間午夜後不久生效。命令指出，北京在遏制非法芬太尼流入美國方面「未採取充分措施」。

特朗普的表態引發美股指數進一步下跌。道瓊斯工業平均指數當天跌1.58%，標準普爾500指數跌1.78%，納斯達克綜合指數跌2.47%。

企業高層和經濟學家警告，此舉將影響每年逾9000億美元（約7萬億港元）的美國從加拿大和墨西哥進口商品，可能對高度一體化的北美經濟造成嚴重衝擊。

圖為2025年3月3日，美國總統特朗普（Donald Trump）與台積電董事長魏哲家會面後，共同會見記者。（Reuters）

上述關稅計劃定於美國東部時間3月4日凌晨12點01分生效。屆時，加拿大和墨西哥將面臨25%的關稅，其中加拿大能源產品稅率為10%。

加拿大外長趙美蘭（Melanie Joly）指出，特朗普的關稅威脅對加拿大構成「生存威脅」，涉及數千個就業崗位。她補充說，如果特朗普執意推進，「我們將準備好採取反制關稅。」

圖為2022 年10月26日，加拿大魁北克省，加拿大外長趙美蘭（Melanie Joly）出席外交歡迎會。（Reuters）

墨西哥方面雖未立即對此置評，但在特朗普宣布落實首輪關稅前，墨西哥曾在最後時刻達成協議避免徵稅，包括向北部邊境派遣數千名士兵。墨西哥目前加大了反毒品力度，並暗示將對進口自中國的商品採取新措施。

墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）3日在特朗普發表講話前曾表示，墨西哥政府在等待特朗普決定時保持鎮定，但如果徵稅，將做出回應。她說：「我們有B計劃、C計劃和D計劃」，但未提供具體細節。

本文獲《聯合早報》授權轉載

