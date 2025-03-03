美商務部長：3.4向加拿大及墨西哥加徵關稅 幅度仍待特朗普敲定
撰文：蕭通
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美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）於3月2日接受霍士新聞（Fox News）採訪時表示，美國將於4日向墨西哥、加拿大進口商品加徵關稅，但幅度是否25%仍有待總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）決定，情況仍不確定，有待特朗普及其團隊代表談判。
盧特尼克又稱，至於中國方面則會於4日實施，除非中國停止向美國販運芬太尼。他重申，特朗普預定當日把自中國進口的商品加徵20%關稅。
盧特尼克指出，儘管毒品芬太尼繼續自墨西哥、加拿大流入美國，但墨、加在加強邊境安全方面「做得還不錯」。
特朗普對墨西哥、加拿大加徵關稅的措施，在推遲一個月後，原定3月4日生效。但他上週曾稱限期為4月2日，說法引起混亂。他後來重申會於3月4日實施，但對中國「額外加徵10%關稅」的說法也一度令外界混淆，需後來釐清在2月4日宣布的的10%基礎上，另外徵收10%即合共20%。
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