美商務部長：3.4向加拿大及墨西哥加徵關稅　幅度仍待特朗普敲定

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）於3月2日接受霍士新聞（Fox News）採訪時表示，美國將於4日向墨西哥、加拿大進口商品加徵關稅，但幅度是否25%仍有待總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）決定，情況仍不確定，有待特朗普及其團隊代表談判。



盧特尼克又稱，至於中國方面則會於4日實施，除非中國停止向美國販運芬太尼。他重申，特朗普預定當日把自中國進口的商品加徵20%關稅。



關稅/美墨關係：圖為2025年1月31日無人機拍攝的畫面，顯示大量貨車在墨西哥邊境城市華雷斯市（Ciudad Juarez）排隊，等候進入美國。（Reuters）

盧特尼克指出，儘管毒品芬太尼繼續自墨西哥、加拿大流入美國，但墨、加在加強邊境安全方面「做得還不錯」。

特朗普對墨西哥、加拿大加徵關稅的措施，在推遲一個月後，原定3月4日生效。但他上週曾稱限期為4月2日，說法引起混亂。他後來重申會於3月4日實施，但對中國「額外加徵10%關稅」的說法也一度令外界混淆，需後來釐清在2月4日宣布的的10%基礎上，另外徵收10%即合共20%。