美國核航母訪韓　金與正斥挑釁行為：證明朝鮮有必要加強核阻嚇力

朝鮮領導人金正恩的妹妹、勞動黨中央委員會副部長金與正3月4日批評美國核動力航母卡爾·文森號（USS Carl Vinson）停靠韓國是挑釁行為，指這證明朝鮮有需要加強其自身的核阻嚇力。



韓聯社引述朝中社報道，金與正在談話中表示，美國無視朝鮮的安全關切，習慣性地作出挑釁行為來加劇緊張局勢。她認為，美國在朝鮮半島常態化部署戰略武器，該國的反朝鮮活動將隨著本月的美日韓海上聯合演習和韓美「自由護盾」聯合演習達到頂峰。

2025年3月3日，韓國釜山，美國核動力航空母艦卡爾·文森號的飛行甲板上，可以看到數架F-18戰鬥機。（Reuters）

金與正表示，朝鮮嚴厲譴責美國和其追隨勢力的挑釁行為，而美方對平壤的敵視政策，也為朝鮮加強核武力量提供正當性及必要性。她揚言，如果美國的軍事挑釁行動繼續增加，朝鮮也只能以增加行使戰略阻嚇力作回應。

美國海軍卡爾·文森號核動力航母、普林斯頓號巡洋艦（USS Princeton）、斯特雷特號宙斯盾驅逐艦2日駛入南韓釜山作戰基地，是美軍航母在總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）第二任期首次到訪。