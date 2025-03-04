路透社：美國擬放寬對俄羅斯制裁

路透社3月3日引述消息人士報道，美國政府正計劃放寬對俄羅斯的制裁，以推動俄烏停火及恢復美俄關係。



消息人士透露，白宮已指示國務院及財政部起草可以解除制裁的名單，並由美俄官員在未來數天討論，當局正研究向包括部分俄羅斯寡頭等特定人士「解禁」計劃。

負責實施制裁的官員不時會起草解禁選項清單，但白宮近日提出特定要求就反映特朗普（Donald Trump，又譯川普）及顧問有意透過放寬制裁，作為可能與俄羅斯達成協議的一部分，不過目前未知俄羅斯會作出甚麼回報。

圖為路透社製作的以美國與俄羅斯的國旗作為背景的圖像，其中可見有「制裁」的文字。（Reuters）

俄烏戰爭在2022年爆發後，美國及多個西方國家對俄羅斯實施不同程度的制裁，以限制莫斯科在巨大石油及天然氣業利潤，並削弱對方資助戰爭的能力。而在特朗普上台後，華府對俄立場就180度轉變。

報道認為，俄羅斯是全球最大產油國，如果美國放寬的俄國能源系統的制裁，再加上假如特朗普打擊OPEC成員國伊朗的石油出口，或有阻防止燃料價格上漲。