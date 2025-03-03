特朗普與澤連斯基罵戰元兇？美民眾斥萬斯：去俄羅斯滑雪吧｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）2月28日在白宮舉行會面時爆發罵戰的事件餘波未了。從網上的影片可見，被部分人視為罵戰始作俑者的副總統萬斯（JD Vance）事後前往佛蒙特州度假，他的車隊被大量示威者沿路「夾道歡迎」，有人舉起紙牌寫道：「萬斯是叛徒，去俄羅斯滑雪吧。」（Vance is a traitor go ski in Russia）萬斯與家人其後只能轉往一處沒有公開的地點度假。



據英國《衛報》報道，3月1日（周六）早上，數百名抗議者聚集在佛蒙特州韋茨菲爾德（ Waitsfield），抗議副總統萬斯帶家人前往該州滑雪度假。

有網民分享佛蒙特州的民眾站在街道兩旁向萬斯的車隊舉牌抗議：

據報道，這場示威活動是由一個民間組織在本週較早時候策劃的，但現場有示威者表示，在觀看了萬斯和特朗普周五在白宮與澤連斯基的言語衝突後，他們才選擇參與活動。

一名示威者向記者表示：「他（萬斯）昨天做的事（白宮會面）已經越界了。」

有示威牌寫道：「萬斯是叛徒，去俄羅斯滑雪吧。」亦有附近的滑雪場掛上牌子寫道：「對不起副總統，我們客滿了。」（Sorry VP Sold Out）

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據《今日美國》的報道，在2024年總統選舉中，民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）以壓倒性優勢擊敗特朗普，贏得了佛蒙特州。因此，一些示威者質疑萬斯為何會選擇在當地度假。

民間組織Mad River Valley chapter of Indivisible抗議萬斯到佛蒙特州滑雪度假的影片：

報道指，現場的抗議活動愈演愈烈，最終迫使萬斯和他的家人放棄在一間四星級酒店的住宿，並搬到一個未公開的地點。