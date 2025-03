特朗普與澤連斯基罵戰元兇？美民眾斥萬斯：去俄羅斯滑雪吧｜有片

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)與烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)2月28日在白宮舉行會面時爆發罵戰的事件餘波未了。從網上的影片可見,被部分人視為罵戰始作俑者的副總統萬斯(JD Vance)事後前往佛蒙特州度假,他的車隊被大量示威者沿路「夾道歡迎」,有人舉起紙牌寫道:「萬斯是叛徒,去俄羅斯滑雪吧。」(Vance is a traitor go ski in Russia)萬斯與家人其後只能轉往一處沒有公開的地點度假。



據英國《衛報》報道,3月1日(周六)早上,數百名抗議者聚集在佛蒙特州韋茨菲爾德( Waitsfield),抗議副總統萬斯帶家人前往該州滑雪度假。

有網民分享佛蒙特州的民眾站在街道兩旁向萬斯的車隊舉牌抗議:

據報道,這場示威活動是由一個民間組織在本週較早時候策劃的,但現場有示威者表示,在觀看了萬斯和特朗普周五在白宮與澤連斯基的言語衝突後,他們才選擇參與活動。

一名示威者向記者表示:「他(萬斯)昨天做的事(白宮會面)已經越界了。」

有示威牌寫道:「萬斯是叛徒,去俄羅斯滑雪吧。」亦有附近的滑雪場掛上牌子寫道:「對不起副總統,我們客滿了。」(Sorry VP Sold Out)

+ 1

據《今日美國》的報道,在2024年總統選舉中,民主黨候選人賀錦麗(Kamala Harris,又譯哈里斯)以壓倒性優勢擊敗特朗普,贏得了佛蒙特州。因此,一些示威者質疑萬斯為何會選擇在當地度假。

民間組織Mad River Valley chapter of Indivisible抗議萬斯到佛蒙特州滑雪度假的影片:

報道指,現場的抗議活動愈演愈烈,最終迫使萬斯和他的家人放棄在一間四星級酒店的住宿,並搬到一個未公開的地點。