澤連斯基重申準備簽礦產協議　稱理解美俄對話但要保障烏克蘭安全

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）2月28日在白宮與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、副總統萬斯（JD Vancee）發生口角後，3月1日重申烏方已準備好簽署礦產協議，並表示「可以理解」特朗普政府可能正尋求和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）進行對話，但強調要保障烏克蘭的安全。



澤倫斯基在社交平台X（舊稱Twitter）發文表示，烏克蘭已準備好簽署礦產協議，但指出沒有安全保障的停火協議對烏克蘭來說是危險的。

他又表示「可以理解」美國可能正尋求與俄羅斯領導人對話：「但美國總說『透過實力確保和平』，而我們聯手能對普京採取有力行動。」

他再一次感謝美國：「美國的幫助對我們生存至關重要，我想承認這一點。儘管對話很艱難，但我們仍然是戰略夥伴。但我們需要彼此坦誠相待，直接交流，才能真正理解我們共同的目標。」

澤倫斯基在另一則貼文中表示：「至關重要的是，不管是戰爭期間或戰後，烏克蘭的聲音繼續被聽見，且不被任何人遺忘。」