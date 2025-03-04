美防長被指下令暫停對俄網絡攻擊　 國防部官員：消息不實

兩名知情人此前證實，美國國防部已暫停進攻性網絡行動，美國民主黨議員隨後敦促對方解釋暫停對俄羅斯進行網絡攻擊的決定。不過，一名國防高級官員3月3日表示，五角大樓已否認有關消息。



彭博社報道，一名獲准匿名討論國防內部決策的高級官員說，國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）既未取消也未推遲任何針對俄羅斯惡意目標的網絡行動，也沒有發布任何停工指令。

《The Record》網絡安全刊物日前率先披露有關消息，路透社隨後引述兩名知情人報道稱，暫停進攻性網絡行動在敏感外交期間做出此類決定並不罕見。《華盛頓郵報》和《紐約時報》也引用未具名官員確認消息來源。

2025年2月13日，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在比利時布魯塞爾的北約總部舉行的國防部長會議上參加新聞發布會。（Reuters）

進攻性網絡行動（Offensive cyber operations）通常通過破壞或癱瘓對手電腦網絡來實施，與以截取數據為目的的網絡間諜活動有所不同。

儘管有關細節未公開，但這一決定在民主黨內引起廣泛關注。他們認為，特朗普政府對俄羅斯的溫和態度令人擔憂，暫停進攻性網絡行動可能是戰略上的重大失誤。

參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）對此表達強烈反對。他在社交媒體X上發文稱：「特朗普（Donald Trump，又譯川普）單方面解除對普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的進攻手段是一個重大戰略錯誤。最好的防禦始終是強有力的進攻，這對網絡安全尤為重要。」

眾議院軍事委員會民主黨領袖史密斯（Adam Smith）則要求五角大樓提供進一步說明，包括這一決定的範圍、對美國盟友的影響，以及是否進行風險評估。

本文獲《聯合早報》授權轉載

