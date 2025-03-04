壽司郎無懼消費疲軟及核廢水打擊　憑物超所值成功擴大在華業務

據共同社報道，儘管中國目前消費疲軟，但主打高性價比的日本迴轉壽司連鎖「壽司郎」在中國的業務仍然不斷擴大。去年8月開業的北京第一家門店，開業首日就因排隊時間超過10小時而成為話題，之後依然維持着「周末排隊8小時」的高人氣。壽司郎亦計劃今後進一步擴大在中國門店網絡。



今年1月29日春節當天，壽司郎在北京的第四間門店開張。儘管春節期間許多外地人士返鄉，在京人口減少，但該店排隊時間仍超過3小時。

壽司郎定價為每盤10元起。與家人一同來店的一位男顧客表示，因經濟不景氣，許多高檔日式餐廳相繼倒閉，但在壽司郎這麼便宜的價格就能吃到壽司，填補了市場需求的空白。

路透社8月25日拍攝的圖片顯示，有香港壽司郎的分店外出現人龍（Reuters）

據日經中文網報道，壽司郎2021年在廣州開設中國大陸第1間門市，隨後又進駐成都和重慶、天津等一線城市，截至今年1月底，在華門店數已達49間。

壽司郎：圖為2023年6月8日，日本壽司郎在Facebook發布的食物照片。（日本壽司郎Facebook）

受日本福島第一核電站排放核廢水影響，中國停止進口日本産的水産品。壽司郎隨即以中國産的水産品為中心，採用世界各地産的水産品來應對需求。壽司郎在華法人高管松田一成對共同社表示：「雖然受新冠疫情及（核電站）處理水問題影響，曾有過困難時期，但現在大獲好評。今後我們也將積極推出新店。」