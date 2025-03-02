為日本大阪世博會造勢　石破茂驚喜亮相TGC東京少女時裝展

日本首相石破茂周六（1日）與大阪世博會的吉祥物「脈脈」一同在東京舉行的時尚活動「東京少女時裝展」（東京ガールズコレクション，Tokyo Girls Collection，TGC）亮相並為世博會進行宣傳。



石破茂周六身穿西裝外套、牛仔褲和白色運動鞋，佩戴領帶和福井縣鯖江市生產的眼鏡出席活動。

根據共同網，石破茂在台上談及世博會，稱：「在便利店在什麼地方都能買到門票。非常有趣。大家都會去的吧。」

網上影片顯示，石破茂與「脈脈」登台時現場歡聲一片。石破茂登台後告訴傳媒：「人生第一次在時尚活動上演講，非常緊張。有脈脈在身邊，說話時才放鬆一些。」

「東京少女時裝展」主辦方稱，這是首次有在任首相參加「東京少女時裝展」。

石破茂之前曾稱「脈脈」「令人不適」，不過由於世博會門票預售情況不佳，他似乎也開始有意讓「脈脈」發揮積極作用。這間傳媒2月24日指，石破茂與設在官邸入口的「脈脈」互動正在增加，在傳媒鏡頭前，石破茂會與「脈脈」揮手並對其說話。