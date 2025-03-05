加拿大墨西哥回應特朗普關稅　杜魯多：對1607億產品反制25%關稅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月3日簽署行政命令，確定周二（3月4日）對墨西哥和加拿大徵收25%的關稅，並同日向中國進口產品加徵關稅20%。三國誓言回擊，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）周二表示，將立即對價值300億加元（約1607億港元）的美國商品加徵25%的關稅；墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）同日表示譴責，指將舉措回應，或在周四與特朗普就此事會談。



2025年3月4日，墨西哥墨西哥城，圖為欣鮑姆在記者會上宣布將舉措應對美國關稅措施。（Reuters）

杜魯多指美國關稅打擊加拿大經濟，形同「貿易戰」，誓言加拿大不會退縮，若美國在加拿大反制後繼續行事，還將在未來21日內再對另外價值1250億加元（約6698億港元）的美國進口商品加徵25%的關稅。

他坦言目前未明確知道特朗普此舉的具體意圖，認為美國無必要對加拿大做出這舉措，預計未來數日將與特朗普展開會談。

墨西哥與中國亦受特朗普關稅打擊，杜魯多稱將在世界貿易組織中以及《美墨加貿易協定》中挑戰關稅打擊，還表示將尋找新方式同墨西哥合作，以應對特朗普的「關稅大棒」。