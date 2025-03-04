墨西哥3.9公布反制措施 美國談撤各國關稅條件：證明阻截芬太尼
撰文：成依華
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美國對加拿大、墨西哥、中國加徵關稅，墨西哥表示將在3月9日公布反制措施。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）則表示，若各國證明能阻截止芬太尼流動，將撤銷關稅。
墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示，她計劃公布反制關稅及非關稅措施，「我呼籲墨西哥人民共同面對這挑戰…… 我們將繼續尋求對話，以理性和合理的方式。」
本週周四或與特朗普通話
她補充稱，安排本週與美國總統特朗普（Donald Trump）通話，時間可能會是星期四。
美國商務部長盧特尼克接受美媒採訪時，談到若各國證明能阻截芬太尼流動，美方將撤銷關稅。他又稱到了4月2日，在美方的對等關稅行動下，將與貿易夥伴作出重新安排和談判。
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