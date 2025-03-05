特朗普：日韓盼與美國共建全球最大天然氣管道

美國總統特朗普於美東時間星期二（3月4日）（香港時間星期三）在國會聯席演講中說，日本、韓國，以及其他國家有意與美國合作，建設阿拉斯加「巨型」天然氣管道。他稱這些國家計劃分別投資「數萬億美元」。



特朗普說：「日本、韓國，以及其他國家希望成為我們的合作夥伴，各自投資數萬億美元。」

特朗普提到，該管道將成為全球最大的管道之一。

據路透社報道，同日早些時候，韓國產業部長安德根說，美國已向韓國及其他國家詢問是否願意參與阿拉斯加液化天然氣項目。他透露，韓國首爾與華盛頓已同意成立一個工作級別小組，專門討論涉及管道建設、能源合作、造船、關稅及非關稅壁壘的相關議題。

另據韓聯社報道，安德根在訪問期間表達了韓國對與美國、日本合作參與這項總額達440億美元的阿拉斯加天然氣項目的興趣。

白宮國家能源主導委員會聯合主席伯格姆（Doug Burgum）上星期天（2日）說，這條全長800英里的液化天然氣管道不僅有助於美國向盟國出口能源，還將為美國財政部帶來可觀收入。

儘管阿拉斯加液化天然氣項目面臨成本和物流上的挑戰，日本、韓國及台灣等地整體上支持擴大從美國進口天然氣的計劃。

消息人士指出，日本官員雖尚未明確表示參與管道項目，但同意對此事展開進一步研究。此外，日本貿易部長本月計劃前往華盛頓，就特朗普關稅豁免事宜與美方會談，同時商討日本擴展美國液化天然氣採購的計劃。

本文獲《聯合早報》授權轉載

