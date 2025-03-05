克宮稱白羅斯是俄美烏最佳談判地點　盧卡申科：歡迎來明斯克會面

白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）3月4日接受采訪時邀請美國、俄羅斯和烏克蘭領導人前往明斯克（Minsk）進行會談。而克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）5日表示，俄方尚未討論普京（Vlamidir Putin）、特朗普（Donald Trump，又譯川普）和澤連斯基（Volodymyr Zelensky）舉行會晤的相關問題，惟他稱白羅斯首都明斯克對俄羅斯來說，將是最佳的談判地點。



據俄羅斯塔斯社（TASS）報道，白羅斯總統盧卡申科受訪時表示，他願意協助美國總統特朗普實現促成莫斯科和基輔之間和平的目標。

俄羅斯是白羅斯在政治和經濟領域最大和最重要的夥伴。(Reuters)

他說：「歡迎你們來這裏心平氣和的達成協議。所以，請轉告特朗普，如果想達成協議的話，我會和普京、澤連斯基一起在這裏等着他。我們可以坐下來冷靜地談判。」

圖為俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov，左）與白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko，右）

當被問及是否有可能在明斯克舉行美國、俄羅斯和烏克蘭的三方會談時，克里姆林宮發言人佩斯科夫表示：「這個問題從未被提出或以任何方式討論過。但當然，明斯克對我們來說是最好的地方。白羅斯是我們的主要盟友，所以它（明斯克）將是談判的最佳地點。」