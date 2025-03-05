特朗普演說談及俄烏戰爭　稱澤連斯基已準備重返談判桌｜直播

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）東部時間3月4日下午9時10分（香港時間5日上午10時10分）在華盛頓國會發表演講，這是他自1月20日就職以來首次在國會發表演講。



1146：特朗普演說談及俄烏戰爭，聲稱歐洲花更多錢買俄羅斯資源，而非花錢在國防協議上。他指出，在這場可怕、殘酷且看不到盡頭的衝突中，數百萬烏克蘭人和俄羅斯人無辜喪生或受傷。

特朗普稱他今早收到澤連斯基的信，後者表示準備重返談判桌，且隨時準備「在特朗普總統的強有力領導下努力實現持久的和平」。

另一方面，他表示，美國與此同時也與俄羅斯進行了認真的討論，美國已經收到莫斯科發出的強烈信號，表明俄方已做好和平準備。他說：「那不是很美麗嗎？是時候結束這場毫無意義的戰爭了。

1140：特朗普談及國防政策，將要求國會資助最先進的金色圓頂飛彈防禦盾。他一度提及將重振美國造船業，其後話峰一轉談到巴拿馬運河的問題，重申美國並未將它「交給中國」，揚言將重奪運河。

特朗普又表示，格陵蘭擁有自決的權利，但如果後者願意，隨時歡迎它加入美國，但又指無論如何美國都會得到格陵蘭。

1125：特朗普演說談及毒品政策 稱將對墨西哥販毒集團「宣戰」。

1111：特朗普批評並呼籲國會廢除拜登政府時期通過的《晶片與科學法》（CHIPS and Science Act），但同時強調晶台積電等科技巨頭最近宣布在美國重大投資，揚言這是他推動美國製造業發展的努力之一。

1101：特朗普聲稱，關稅將帶來數萬億美元的收入，並創造「前所未有的」就業機會。他又提到芬太尼問題 稱不會再向加墨提供「補貼」。

特朗普表示，在他的政府領導下，如果你不在美國生產產品，你就必須支付關稅。在某些情況下，關稅將會「很高」。他重申對等關稅將於4月2日生效，並開玩笑指：「我本來想把生效日定在4月1日，但我不想被人認為為愚人節（笑話）」。

1054：特朗普談到減稅政策，共和黨議員站立鼓掌。他表示，自己呼籲不對小費、加班費或老年人的社會安全福利徵稅，又說希望汽車貸款的利息可以免稅，但前提是汽車是在美國生產。

圖為2025年3月3日，美國總統特朗普（Donald Trump）與台積電董事長魏哲家會面後，共同會見記者。（Reuters）

1050：特朗普表示，今天利率出現了「大幅、漂亮」的下降，他將推出的「金卡」簽證制度，只需500萬美元即可獲得美國公民身份。

1048：特朗普指責拜登讓雞蛋價格「失控」，並指其政府的一個主要重點是透過降低能源成本來抑制通貨膨脹。

1041：特朗普提及「政府效率部」（DOGE）的政策，並介紹身在會議廳現場的美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）。

2025年3月4日，美國總統特朗普發表第二任期首個國會演說。圖為美國億萬富豪馬斯克在現場舉起拇指示意。（REUTERS）

1033：特朗普說，他結束了整個聯邦政府、私營部門和美國軍隊中所謂的多元化公平和包容政策「暴政」。

1031：特朗普稱，自他上任以來，他已經簽署了近100項行政命令，並指他的總統任期是美國史上最成功的任期。他談到非法移民問題時，則批評前總統拜登（Joe Biden）是「美國史上最糟糕的總統」，指在後者的領導下「每月有數十萬人非法越境」。

1027：有民主黨議員舉着「馬斯克偷竊（選舉）」的牌抗議。

1024：有議員打斷講話，眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）重申議員須國會內的規則。

1021：特朗普向一眾議員表示「美國回來了」，而共和黨開始多次高呼「美國」。

2025年3月4日，美國總統特朗普發表第二任期首個國會演說。（REUTERS）

1018：特朗普開始發表演講。

1013：特朗普抵達會議廳，獲現場人士以熱烈掌聲歡迎，以他亦向一眾議員握手及舉手示意。

1005：第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）進入會議廳，並獲熱烈掌聲歡迎。

0949：據白宮發布的演講摘要，特朗普將在演講中提到，他正努力結束俄烏戰爭，以及本週稍晚宣布擴大美國關鍵礦產和稀土的生產。

演講摘要顯示，他將會批評上屆政府如何造成通脹及經濟困境，而他將會努力扭轉這種損害，並「讓美國再次負擔得起」。（Make America Affordable Again）

0944：副總統萬斯（JD Vance）與數名議員正在進入會議廳，包括參議院共和黨領袖圖恩（John Thune），他們在走道互相握手。

0936：特朗普離開白宮準備前往國會發表演說。

2025年3月4日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）坐車前往國會大廈，準備在國會聯席會議上發表演講。（Reuters）

0923：《衛報》稱，不少國會議員陸續抵達現場，其中有議員身穿粉紅色的衣服。民主黨婦女黨團主席費爾南德斯（Teresa Fernández）表示，穿粉紅色衣服是為了引起人們關注特朗普政策對婦女和家庭所產生負面影響。

0913：《衛報》指，民主黨邀請數名遭解僱的聯邦職員到特朗普演講現場，嘗試讓特朗普他難堪。

根據路透社，特朗普會在眾議院向議員發表演說。有消息告訴路透社稱，特朗普希望在演講中提及與烏克蘭簽署礦產協議簽署事宜，但美國財長貝森特（Scott Bessent）接受電視節目採訪時表示，華府目前沒有計劃在特朗普向國會發表演講後與烏克蘭簽署礦產協議。

此次會議由美國眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）及美國副總統萬斯（JD Vance）共同主持。根據美國憲法，副總統兼任參議院議長。

根據《美國之音》，特朗普預料將在演講中闡述其在第2個任期內的願景。在經濟議題方面，他會談及關稅戰、稅改、預算對決。他也將會談及移民政策、對烏政策、政府效率部主導聯邦裁員等。