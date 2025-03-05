路透社：馬克龍正考慮與施紀賢陪同澤連斯基　前往華盛頓晤特朗普

路透社3月5日引述法國政府發言人報道，總統馬卡龍（Emmanuel Macron）正考慮與英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）一道，陪同烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）前往華盛頓，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行會晤。



英國《衛報》同日報道，法國政府發言人Sophie Primas在每周內閣會議後見記者時指出，總統馬克龍5日晚上將向全國發表講話，所以她不想在此之前透露太多，但她表示法國政府正考慮讓馬克龍總統與英國首相施紀賢一道，陪同烏克蘭總統澤連斯基前往美國與特朗普舉行會面。

當被問到華盛頓之行的具體時間，Sophie Primas指她並沒有具體信息，但預計會在「不久的將來」（in the near future）成行。

Sophie Primas又指，這個提議是由法國方面發起。

法國總統馬克龍在其社交平台撰文指，將於法國時間5日晚上8時（香港時間6日凌晨3時）向全國民眾發表講話。

法國總統馬克龍在社交平台撰文指將在5日晚上8時向全國發表講話：

馬卡龍寫道：「在這不確定的時刻，世界面臨巨大的挑戰，我今晚將向你們發表講話。」據路透社報道，歐盟領導人將在6日舉行一次專門討論國防和烏克蘭問題的特別峰會。