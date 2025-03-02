馬克龍與美國烏克蘭領導人交談　籲特朗普澤連斯基保持冷靜

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮發生衝突後，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）分別與兩人交談，呼籲他們保持冷靜。



法媒報道，馬克龍星期六（3月1日）接受法國報章《星期天論壇報》（La Tribune Dimanche）採訪時說，他已與特朗普和澤連斯基進行交談，事關重大，兩位領導人都應該保持冷靜和尊重，這樣才能繼續前進。

馬克龍強調，美國在烏克蘭的任何不參與行為，都不符合美國利益，因為迫使基輔在沒有安全保障的情況下簽署停火協議，就意味着它同時喪失了威懾俄羅斯、中國和其他國家的能力。

他也表明，他不排除與俄羅斯總統普京對話的可能，但只會在合適的時候這麼做。他警告說，如果普京在烏克蘭的問題上不受到阻止，「肯定會將注意力轉向摩爾多瓦，甚至是羅馬尼亞」。

澤連斯基星期六抵達英國，受到首相斯塔默的熱烈歡迎。斯塔默已邀請10多個歐洲國家領導人到倫敦參加星期天（2日）的峰會，討論俄烏戰爭問題。

馬克龍也將與會，而法國和英國是歐洲唯二擁有核武庫的國家，他提議與沒有核武器的歐洲國家進行戰略對話。

他告訴法國媒體：「我們有保護傘，他們沒有。他們不能再依賴美國的核威懾，我們須與沒有（核）保護傘的國家開展戰略對話，這會讓法國更加強大。」

馬克龍還警告，如果美國與俄羅斯繞過歐洲達成協議，就會給歐洲的聯盟內部製造裂痕。「我們支持和平，但不同意在烏克蘭人潰敗或放棄的情況下投降。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

