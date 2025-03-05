默茨擬修德國債務條款提高國防投入　金額可達450億歐元

德國候任總理的默茨（Friedrich Merz）3月4日表示，希望組成聯合政府的各政黨已同意更改「債務剎車」借貸規則，以應對在國防領域的開支需求。並將設立一個規模達5000億歐元（約4.16萬億港元）的基金，幫助重振德國經濟。修改基本法的議案將使佔GDP1%以上的國防開支不受債務剎車的限制。」以當前德國經濟規模估算，這一比率約為450億歐元（約3762.5億港元）。



據《Euronews》和《德國之聲》（DW）報道，基民盟（CDU）主席默茨4日在柏林舉行的新聞發布會上，與基社盟 (CSU) 領導人、社民黨（SPD）聯合黨魁一起發表講話時表示，他們將在下周向議會提交一份聯合法案，以修改基本法中的「債務剎車」條款。

2025年3月4日，德國候任總理，基民盟（CDU）主席默茨（中）、基社盟 (CSU) 領導人澤德（左）與社民黨 (SPD) 聯合領導人之一Lars Klingbeil（右）在德國柏林聯合執政談判後發表聲明。（Reuters）

這標誌着德國保守公共借貸態度的重大轉變。2009年，德國在憲法中規定了「債務剎車」條款以限制政府借貸。根據該政策，聯邦政府必須將年度借款限制在GDP的0.35%以內。但默茨在發布會上表示：「德國和歐洲必須迅速加強國防實力。修改基本法的議案將使佔GDP1%以上的國防開支不受債務剎車的限制。」以當前德國經濟規模估算，這一比率約為450億歐元（約3762.5億港元）。

2025年3月4日，德國柏林，德國候任總理默茨（Friedrich Merz）在籌組執政聯盟談判後發表講話。（Reuters）

此外，各方還同意設立一個規模為5000億歐元的基金，用於工業和基礎設施投資，以提振連續兩年陷入負增長的德國經濟。有關國防開支和基礎設施基金的兩項議案都將在現任議會任期結束前正式提交討論。聯盟黨和社民黨希望得到綠黨和自民黨（FDP）的支持，以獲得修憲所需的三分之二多數票。