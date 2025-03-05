德國默茨：特朗普和澤連斯基爭吵是美國「故意升級」

當地時間3月3日，德國聯盟黨總理候選人、基民盟主席默茨（Friedrich Merz）在一場新聞發布會上表示，他認為美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）2月28日在白宮上演的「爆炸性爭吵」，是美國「故意升級」的結果。



「在我看來，這不是對澤連斯基所說之話的自發反應，而顯然是在（白宮）橢圓形辦公室的這次會談上故意升級的。」據美國《國會山報》（The Hill）當天報道，默茨表示，他多次觀看了特朗普和澤連斯基互動時的影片，才得出了這樣的結論。

當地時間2月28日，美國總統特朗普、副總統萬斯（JD Vance）與到訪白宮的烏克蘭總統澤連斯基在媒體前爆發激烈爭吵。在美方要求下，澤連斯基黑着臉提前離開白宮。雙方原計劃在會晤後舉行的聯合記者會被取消，美烏礦產協議也未能簽署。

2025年2月28日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮與副總統萬斯（JD Vance）會見烏克蘭總統澤連斯基時爆發言語衝突。（Reuters）

據報道，默茨是在回應這番「世紀爭吵」時發表上述言論的。他表示，自己對特朗普、萬斯與澤連斯基之間交談的語氣「感到相當驚訝」。他補充說，這一事件似乎符合美國外交政策的一種趨勢，因為特朗普在加強與俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin）關係的同時，對澤連斯基施加了更大的壓力。

默茨還提到了萬斯最近在慕尼黑安全會議上的一番演講，這位美國副總統在會上強烈抨擊歐洲價值觀，並呼籲與極右翼政黨合作，這讓眾多歐洲領導人感到震驚。「近幾周和近幾個月以來發生的許多事件，都有一定的順序，包括美國代表團在慕尼黑安全會議上的表現，我們現在從華盛頓那裏也看到了這一點。」

2025年2月14日，德國慕尼黑，美國副總統萬斯（JD Vance）在慕尼黑安全會議 (Munich Security Conference，MSC) 上發表演說。（Reuters）

當地時間2月24日凌晨，德國聯邦選舉委員會公布聯邦議院（議會下院）選舉的初步計票結果，基民盟（CDU）與基社盟（CSU）組成的聯盟黨得票領先，在選舉中獲勝。選舉委員會預測默茨將被提名為德國新任總理。

「政客新聞網」歐洲版指出，考慮到默茨的對俄立場比即將卸任的德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）更為強硬，如果默茨在未來幾周組建德國新政府後兌現自己的諾言，他將在烏克蘭乃至整個地區安全的關鍵時刻，帶領歐洲走向一個「激進的新方向」。

此前，美俄已在沙特單獨就結束俄烏衝突問題舉行會談後，特朗普日前接連「嗆聲」澤連斯基，先是在記者會上暗示衝突應歸咎於烏克蘭政府，又在社交媒體上將澤連斯基稱為「獨裁者」，指責烏克蘭「玩弄」美國。特朗普此番言論遭到多個歐洲盟友的批評，並在美國國內引發不小爭議。

美俄高官2025年2月18日在沙特首都會談，商討推動結束俄烏戰事，魯比奧、拉夫羅夫各率領美、俄代表團會談（Reuters）

此次德國大選前後，默茨甚至將特朗普政府最近的政策主張與俄羅斯的相提並論。他尤其批評了科技億萬富翁、特朗普當前最重要的顧問馬斯克（Elon Musk），指責他在德國大選中支持極右翼的德國選擇黨（AfD）。

當地時間2月23日晚，默茨在德國電視二台的電視辯論中表示，他仍抱有一絲「殘餘的希望」，即美國國會和白宮不會將烏克蘭完全排除在任何和平談判之外。他語氣聽起來並不樂觀地說：「我不確定美國政府在未來幾周和幾個月內對這場戰爭會持何種立場。過去幾天，我的感覺是俄羅斯和美國正在這裏走到一起，越過烏克蘭，也因此越過了歐洲。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

