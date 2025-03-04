德國曼海姆市汽車衝撞人群2死25傷　40歲德籍司機被捕

德國西南部城市曼海姆（Mannheim）市中心3月3日有私家車撞向人群，多家新聞媒體稱至少2人死亡、25 人受傷，警方已拘捕40歲德國籍司機，來自毗鄰的萊恩蘭-普法爾茨州，據信他是單獨作案。



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事發於當地中午，曼海姆市正舉辦節日活動。目擊者稱，汽車衝進人群，多人躺在地上。現場至少兩人需以心肺復蘇術搶救。 德國媒體報道，被捕40歲男子有精神健康問題病史。警方聲明則表示，目前仍在調查階段，料不涉政治因素。

當日為「玫瑰星期一」（Rose Monday），是德國西部和南部主要信奉天主教的地區的年度節日高潮，以迎接大齋節（Lent）。節日期間將有花車遊行。受曼海姆事件，德國內政部長Nancy Faeser 已取消出席到科隆參加巡遊活動。

警方曾警告提防ISIS恐襲威脅

據指出，警方此前曾警告當地，需提防ISIS在網上發布的恐襲威脅，該組織呼籲支持者在曼海姆的萊茵蘭，以及其南部地區發動襲擊。

去年，在曼海姆市市中心舉辦的一次反伊斯蘭示威期間，有男子進行持刀襲擊，造成多人受傷、一名警員傷重不治。