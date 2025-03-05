美國通脹嚴重　民調：逾半受訪者不認可特朗普應對方式

最新民調顯示，只有三分之一的美國人認可總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）應對生活費上漲的方式，54%的受訪美國人不認可。這顯示特朗普對進口商品加徵關稅令美國民眾感到擔憂。



路透社／益普索周二（3月4日）發布的這項民調在特朗普發表國會演講前進行。根據民調，特朗普在經濟、外交政策和腐敗等一系列問題上的支持率都低於40%，唯獨在移民政策上獲得49%的支持。

2025年3月4日，美國總統特朗普在美國國會大廈向國會聯席會議發表演說。（Reuters）

僅31%的美國人認可特朗普應對生活費上漲的方式，54%不認可。特朗普對墨西哥和加拿大商品加徵25%的關稅，中國商品的關稅則從10%上調至20%。經濟學家警告這將進一步推高美國通脹率。根據上月公布的官方數據，美國1月的通脹率依然居高不下。民調顯示，僅31%的美國人認為關稅政策是個好主意，即使這意味着物價將上漲。

特朗普周一宣布將從4月2日起，對進口農產品徵收關稅。美國消費者協會警告，這將推高水果蔬菜、糖和咖啡的價格；對加墨加徵關稅也可能導致消費者價格上漲。

肉類價格也面臨上升壓力。美國去年進口總值117億美元（約909億港元）的牛肉和牛肉衍生品，這些進口貨來自澳洲、加拿大、墨西哥、巴西和新西蘭。

關稅也將導致美國農民須付高的價格購買化肥，種植成本將上揚。美國所需的鉀肥約90%依靠進口，其中約85%來自加拿大。

美國參議院農業委員會成員、明尼蘇達州參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）說：「全面上調關稅將使美國人更難以維持生計，農民也將失去寶貴的出口市場，並面臨更高的投入成本。」

2025年3月4日，美國紐約，圖為紐約交易所中道指自特朗普宣布對加拿大、墨西哥、中國加徵關稅政策後急速下滑。（Getty）

紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）預計，特朗普政府的關稅政策將在一定程度上推高通脹，但經濟活動包括企業投資決策以及消費者支出會如何受影響，則存在不確定性。

本文獲《聯合早報》授權轉載

