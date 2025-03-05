經濟學家：關稅政策若持續一年　美國GDP增速或降1%

經濟學家指出，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的關稅政策及其引發的反制措施，可能拖累美國經濟增長和推高通貨膨脹。若這些關稅維持一年，美國國內生產總值（GDP）增速可能下降1%，通脹率可能上升0.6%。



法新社（AFP）報道，美國全國保險公司首席經濟學家博斯賈尼奇（Kathy Bostjancic）指出，「關稅是一種負面的供給衝擊，它削弱生產能力並推高價格」，同時也會削弱企業和消費者的信心。她補充說，特朗普關稅計劃的不確定性已掩蓋了對總統放鬆監管減稅政策的積極預期。她說：「目前，這種希望和興奮已經被未來發展不確定性的陰影所壓制。」

美國全國保險公司首席經濟學家博斯賈尼奇（Kathy Bostjancic）。（Nationwide Mutual Insurance Company）

同時，目前還不清楚這些新關稅是否會長期存在。此外，這些關稅還疊加了聯邦政府正在推行、但面臨法律挑戰的削減成本措施，這可能削弱整體需求。

總部位於荷蘭阿姆斯特丹的著名會計事務所KPMG的首席經濟學家斯旺克（Diane Swonk）也指出，這些因素可能會進一步抑制需求。

相比特朗普首屆任期內的關稅措施，現階段針對加拿大、墨西哥和中國的關稅不僅範圍更廣、實施更快，且覆蓋了更大規模的商品。非盈利研究機構稅收基金會的Erica York說：「由於實施速度更快，影響規模更大，這些新關稅對美國經濟的破壞性將遠超特朗普的首次貿易戰。」

2025年2月13日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在華盛頓白宮橢圓形辦公室簽署開徵對等關稅（reciprocal tariffs）的行政命令。（Reuters）

York統計，特朗普首屆任期的關稅在2018年至2019年影響了3800億美元（約2.95萬億港元）的美國進口商品，主要來自中國。而本月實施的新關稅則影響了價值1.4萬億美元（約10.88萬億港元）的進口商品，且大部分來自美國的盟友。

分析：關稅或導致商品價格幾個月內漲10%

分析人士預判，新的關稅或導致包括汽車零部件在內的商品價格，在幾個月內上漲10%。高昂的生產成本將傳導至消費端，推動大件商品如新車價格上漲，同時可能導致二手車價格上升。房地產市場也將面臨壓力，因關稅導致建築材料成本上升，新房價格上漲可能阻礙房主搬遷，進而影響整體房地產交易量。

斯旺克警告，由於特朗普關稅計劃的廣泛性，某些企業或難維持原有的就業水平。她指出，在特朗普第一任期內，儘管在進口鋼材的關稅初期推動了鋼鐵行業的就業增長，但因原材料成本上升，其他行業的裁員規模抵消了這一效應。

2025年2月25日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室下令，就是否向美國進口的銅收關稅展開調查。（Reuters）

斯旺克還提到，其他國家對特朗普的執政手段並不陌生，如今更清楚美國經濟的「痛點」，會迅速採取針對性反制措施。她解釋，這些國家傾向於瞄準共和黨主導的州，尤其是對總統政黨政治影響力較大的地區進行針對性反擊。

農產品和食品通常是反制措施的首選目標。例如，中國已宣布對多種美國農業出口商品加征10%至15%的關稅。在特朗普第一任期內，類似的報復性關稅導致美國農產品出口在2018年中至2019年底的累計損失超過270億美元（約2100億港元）。若情況持續，美國政府或不得不提供更多的聯邦援助來支持農民。

本文獲《聯合早報》授權轉載

