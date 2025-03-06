特朗普演說感謝澤連斯基「來信」　烏克蘭澄清：是社交媒體X發文

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月4日發表國會演說時表示，稍早收到烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）的「來信」，稱烏方已準備好就俄烏戰爭盡快重返談判桌。烏媒5日報道，烏克蘭駐美大使馬爾卡羅娃（Oksana Markarova）與澤連斯基的發言人後來分別澄清，特朗普所說的「信」是指澤連斯基在社交媒體X上的發文。



烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）及《真理報》（Pravda）報道，馬爾卡羅娃在社交媒體Facebook發文表示，特朗普在他國會發表講話時，宣讀了澤連斯基的發文，並且將其稱之為一封「信」。

澤連斯基社交媒體X的發文：

她也表示，在一個相當具有挑戰性的情況下，烏克蘭將繼續與美國建立關係及推動該國的優先關注事項。

另外，發言人尼基弗羅夫（Serhii Nykyforov）也向烏媒證實，澤連斯基並沒向特朗普發 出任何信件，特朗普指的是前者在X的發文。

2025年2月28日，特朗普與澤連斯基在白宮會面，雙方不歡而散（Reuters）

特朗普4日在國會發表演說時稱，他當日早上收到澤連斯基「來信」，信中指烏克蘭已準備好盡快返回談判桌，並指他很欣賞澤連斯基寄來這封信。