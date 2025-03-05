美國中情局長：已暫停向烏克蘭分享軍事情報
撰文：王海
出版：更新：
美國媒體報道，美國中央情報局長拉特克利夫（John Ratcliffe）週三表示，在上周五（2月28日）烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮橢圓形辦公室爆發言語衝突後，美國已暫停向烏克蘭提供軍事情報支援和運送武器。
據美國媒體報道，中情局長拉特克利夫在接受霍士商業新聞採訪時表示：「特朗普總統確實質疑澤連斯基是否真心致力於和平進程，總統指示讓我們先停一停。」
拉特克利夫指出：「我想給我們一個考慮的機會，你也看到澤連斯基總統在會面後作出的回應。」
報道指，在澤連斯基向特朗普致函後，拉特克利夫表示希望盡快解除暫停分享情報和提供軍事支援，並強調他致力於與烏克蘭合作實現和平。
報道又引述一名美國高級軍事官員指，烏克蘭依賴美國情報進行監視；美方已減少與烏方的一些情報共享，包括減少可能影響防空等進攻和防禦行動的情報、監視和偵察飛行。
同日亦有英國媒體報道，特朗普政府3日（周一）決定停止向烏克蘭提供軍事援助，特朗普與澤連斯基2月28日（上周五）在白宮舉行會面時爆發罵戰，其後不歡而散，導致雙方未能簽署礦產協議。
報道提及3名知悉決定的官員證實，華盛頓已經凍結了與基輔共享軍事情報的渠道。
路透社：馬克龍正考慮與施紀賢陪同澤連斯基 前往華盛頓晤特朗普特朗普國會演說｜澤連斯基的「求和信」也是一封「戰書」？杜魯多揶揄特朗普「聰明人」：但發動貿易戰非常愚蠢｜有片澤連斯基稱準備好重回談判桌 特朗普：欣賞他心回意轉