美國中情局長：已暫停向烏克蘭分享軍事情報

美國媒體報道，美國中央情報局長拉特克利夫（John Ratcliffe）週三表示，在上周五（2月28日）烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮橢圓形辦公室爆發言語衝突後，美國已暫停向烏克蘭提供軍事情報支援和運送武器。



據美國媒體報道，中情局長拉特克利夫在接受霍士商業新聞採訪時表示：「特朗普總統確實質疑澤連斯基是否真心致力於和平進程，總統指示讓我們先停一停。」

拉特克利夫指出：「我想給我們一個考慮的機會，你也看到澤連斯基總統在會面後作出的回應。」

2025年1月23日，美國華盛頓，圖為新任中情局局長宣誓就職。（Reuters）

報道指，在澤連斯基向特朗普致函後，拉特克利夫表示希望盡快解除暫停分享情報和提供軍事支援，並強調他致力於與烏克蘭合作實現和平。

報道又引述一名美國高級軍事官員指，烏克蘭依賴美國情報進行監視；美方已減少與烏方的一些情報共享，包括減少可能影響防空等進攻和防禦行動的情報、監視和偵察飛行。

2025年2月28日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）在白宮會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，左）時爆發言語衝突。（Reuters）

同日亦有英國媒體報道，特朗普政府3日（周一）決定停止向烏克蘭提供軍事援助，特朗普與澤連斯基2月28日（上周五）在白宮舉行會面時爆發罵戰，其後不歡而散，導致雙方未能簽署礦產協議。

報道提及3名知悉決定的官員證實，華盛頓已經凍結了與基輔共享軍事情報的渠道。