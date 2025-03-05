澤連斯基稱準備好重回談判桌　特朗普：欣賞他心回意轉

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月4日發表第二個任期首次國會演講，期間他引述烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）的來信稱，烏方已準備好盡快重返談判桌，且隨時準備「在特朗普總統的強有力領導下努力實現持久的和平」。



特朗普說：「今天較早前我收到澤連斯基來信，信中指烏克蘭已準備好盡快返回談判桌，讓持久和平更近一步。他說無人比烏克蘭人更渴望和平，他說他和其團隊準備好在特朗普的強大領導下努力，實現持久和平。」

特朗普表示「欣賞他寄來這封信」，又指：「與此同時，我們與俄羅斯進行了嚴肅討論，收到了他們對實現和平的強烈信號。」

「特朗普在華盛頓國會聯席會議上發言時表示：」我很感激他寄來這封信。

美方視礦產資源協議為結束俄烏戰爭的前提，但雙方因兩國領導人在白宮的公開爭吵而未簽署協議。美國隨後在3月3日宣布，暫停對烏克蘭的軍事援助。

2025年2月28日，美國華盛頓，圖為到訪白宮的澤連斯基和特朗普在橢圓形辦公室發生言語衝突。（Getty）

對於雙方此前的衝突，澤連斯基4日在社交平台X上發文表示，對當日的事情發展感到遺憾，並稱是時候糾正錯誤。他強調，「非常重視美國為幫助烏克蘭維護主權和獨立所做的努力，」同時還感謝總統特朗普此前對烏克蘭提供的武器幫助。