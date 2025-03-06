美國推遲向汽車徵關稅1個月　加拿大：若美撤關稅　加方才不反制

美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）3月5日新聞發布會上宣佈，總統特朗普（Donald Trump，又譯特朗普）批准給予進口汽車一個月的關稅豁免，即針對汽車加徵的25%關稅延緩至4月2日，豁免範圍包括從墨西哥和加拿大進口汽車。加拿大官員則表示，除非美國撤去關稅，否則加方不會撤銷反制關稅。



據美媒報道，在與福特（Ford） 、通用汽車（General Motors）和斯泰蘭蒂斯（Stellantis）進行交談後，特朗普表示他同意暫緩執行汽車關稅，以避免美國三大汽車製造商處於經濟劣勢。萊維特表示，汽車製造商應該利用一個月的喘息時間來開始努力實現總統的目標，即將美國汽車生產線搬回美國，便毋須支付關稅。

她還補充稱特朗普願意聽取其他行業的關稅豁免請求。

2025年3月5日，美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）主持簡報會。（Reuters）

據美國商務部數據顯示，汽車是加拿大對美國的第二大出口產品，但加拿大並沒有對此次為期一個月的汽車關稅豁免感到高興。加拿大安大略省長福特（Doug Ford）表示，他和加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）不接受美國對加拿大任何產品徵收關稅。他在5日的會議上稱：「我們的立場一致，那就是零關稅，我們不會讓步。」

彭博社報道，加拿大官員表明除非美國撤去所有關稅，否則加方不會撤銷反制關稅。

2025年3月4日，加拿大安大略省長福特（Doug Ford）回應特朗普（Donald Trump）對墨西哥和加拿大進口產品徵收25%的關稅。（Reuters）

特朗普3月3日宣布由4日起向加拿大徵收25%關稅後，加拿大總理杜魯多隨即公布報復措施，向美國產品徵收同等關稅。稱由4日起，向總值300億加元（約1607億港元）的美國產品徵收25%關稅，其餘1250億加元（約6698億港元）產品的關稅則會在21天後生效。