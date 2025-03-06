美媒：特朗普最快今日簽署行政命令廢除教育部

《華爾街日報》3月5日引述知情人士報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）最快6日（周四）簽署行政命令，廢除教育部（Department of Education）。



據報道，該行政命令最快可能於美國時間6日宣布，白宮和教育部並未回應置評請求。

報道指，特朗普過去曾多次呼籲取消教育部，稱其為「大騙局」（big con job）。他曾嘗試在第一任總統任期內關閉教育部，但眾議院並未有任何行動。

世界摔角娛樂公司（WWE）前行政總裁麥克馬洪（Linda McMahon）3月3日獲美國參議院確認提名，成為新任教育部長。圖為麥克馬洪出席聽證會。（Reuters）

特朗普與共和黨的同僚過去一直試圖削減教育部的預算和影響力，而特朗普提名的教育部長麥克馬洪（Linda McMahon）已於3日（周一）獲參議院批准任命，她過去一直為特朗普嘗試廢除教育部的想法辯護。。

支持教育部的公眾人士認為，教育部對維持公共教育的高水平至關重要，並指責共和黨只是想推動牟利教育（for-profit education）。關閉教育部可能會導致大量K-12（從幼兒園到中學）學校和大學生無法獲得數以百億美元的經費和學費資助。

2025年3月4日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在國會向國會聯席會議發表演說。（Reuters）

特朗普上月曾表示，他希望立即關閉教育部，但承認他需要獲得眾議院的支持，因為教育部和教師工會的經費都需要獲得眾議院的批准。