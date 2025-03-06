今年諾貝爾和平獎逾300人角逐　美國共和黨議員提名特朗普

據諾貝爾獎主辦單位3月5日表示，今年的諾貝爾和平獎提名人數超過300人，其中或包括美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和教宗方濟各（Pope Francis）等知名人士。加州共和黨眾議員伊薩（Darrell Issa）3月3日表示，他將提名總統特朗普角逐諾貝爾和平獎。



伊薩3日在社交平台X（前稱Twitter）上發貼文稱：「今天我將提名總統特朗普角逐諾貝爾和平獎。沒有人比他更值得獲得這個獎項。」伊薩的發言人隨後在給《國會山報》的聲明中表示，提名特朗普的原因是因其在中東的和平努力，稱他自宣誓就職以來就一直激勵和推動和平事業。

據法媒報道，挪威諾貝爾研究所（Norwegian Nobel Institute）在聲明中表示，今年共收到338份提名，當中包含244名個人以及94個組織。但根據諾貝爾獎條例，候選名單內容至少需保密50年，不對外公開。

諾貝爾和平獎獎章。（Getty）

特朗普過去也曾多次被提名為諾貝爾和平獎候選人，但從未獲得過此獎項。今年的提名因其致力推動俄烏達成停火協議而變得格外引人關注。挪威國會議員也向媒體透露，今年的諾貝爾和平獎提名名單中，還包括北約（NATO）前秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）、聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）及教宗方濟各。