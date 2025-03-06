特朗普向哈馬斯發「死亡威脅」：立即釋放所有人質 否則就完蛋
撰文：莊勁菲
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美國白宮周三（3月5日）證實曾與哈馬斯（Hamas）就釋放人質進行談判後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）警告哈馬斯必須釋放在加沙的剩餘以色列人質，「否則就完蛋」。
特朗普威脅哈馬斯釋放所有人質
特朗普在社交平台上發文：「你可以選擇現在就釋放所有人質，而不是稍後，並立即歸還所有你們殺害的人的遺體，否則你們就完蛋了......現在就釋放人質，不然將付出地獄般的代價！」
路透社報道，加沙的巴勒斯坦聖戰軍團（The Palestinian Mujahideen military group）譴責特朗普的威脅，稱這表明美國政府有意「作為共犯對加沙人民進行種族滅絕」。
白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）證實與哈馬斯談判時表示，主管人質事務的總統特使伯勒爾（Adam Boehler）參與談判，且作為特使擁有相關權力。她又稱，已與以色列方面磋商，又指伯勒爾「致力為美國人民做正確的事情」。
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