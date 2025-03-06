歐盟將召開特別安全峰會　馮德萊恩：歐洲正值「分水嶺時刻」

歐盟領導人3月6日將在布魯塞爾舉行特別安全峰會，討論烏克蘭危機及加強歐洲防禦，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）亦會出席。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在會前稱，歐洲正值「分水嶺時刻」。



馮德萊恩向傳媒發表講話時說：「歐洲面臨明顯而現實的危險。因此，歐洲必須要有能力保護自己，捍衛自己，就像我們必須讓烏克蘭處於能夠保護自己的地位，並推動實現持久、公正的和平。」

2025年3月6日，烏克蘭總統澤連斯基（中）、歐洲理事會主席科斯塔（左）和歐盟委員會主席馮德萊恩（右）在比利時布魯塞爾出席歐盟領導人特別峰會時向媒體發表講話。（Reuters）

此前在4日，馮德萊恩在布魯塞爾宣布一項價值8,000億歐元（約6.56萬億港元）的「歐洲再武裝」（Rearm Europe）計劃，以加強歐盟國家的防禦，並為烏克蘭提供軍事力量，旨在減輕美國暫停軍援烏克蘭後可能造成的影響。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）3月5日發表全國電視講話時，也談及烏克蘭和歐洲安全問題，並稱將在6日的特別峰會上，會就向歐洲夥伴提供法國核武器以保護地區安全一事展開討論。