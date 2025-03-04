歐盟8千億歐元「再武裝」計劃　冀增強軍事防禦　增援烏克蘭

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周二（3月4日）在比利時布魯塞爾宣布一項價值8,000億歐元（約6.56萬億港元）的「歐洲再武裝」（Rearm Europe）計劃，以加強歐盟國家的防禦，並為烏克蘭提供軍事力量，旨在減輕美國暫停軍援烏克蘭後可能造成的影響。



據美媒報道，馮德萊恩談到的大部份資金，將來自於放寬歐盟對預算支出的財政限制，以「允許成員國大幅增加國防支出」，而不會觸發旨在防止赤字過多的懲罰規則。

2025年3月4日，歐盟委員會主席馮德萊恩，在布魯塞爾發表關於加強歐洲國防工業和歐盟軍事能力的計劃聲明後離開。（Reuters）

馮德萊恩稱：「如果成員國平均將國防開支增加到GDP的1.5%，那麼四年內就可以創造近6500億歐元（約5.33萬億港元）的財政空間。」她表示需要改進的軍事裝備包括防空和導彈防禦、火砲系統、無人機和反無人機系統等方面。

目前歐盟成員國的軍事支出仍低於GDP的2%。北約秘書長呂特（Mark Rutte）已告知各成員國需盡快將這一支出提升至3%以上。目前該「歐洲再武裝」計劃還未得到各國正式確認。

即使今天歐洲的領導人皆意識到需要結束對美國的依賴，組建「歐洲軍隊」，惟想要達成這個目標卻殊不容易。(Reuters)

報道指，歐盟國家陷入困境的關鍵在於過去幾十年來，她們一直躲在美國的核保護傘下，且受到經濟低迷的衝擊，因此不願在國防上投入大量資金，使他們愈來愈被排除在世界外交之外。