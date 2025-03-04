歐盟8千億歐元「再武裝」計劃 冀增強軍事防禦 增援烏克蘭
撰文：張涵語
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歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周二（3月4日）在比利時布魯塞爾宣布一項價值8,000億歐元（約6.56萬億港元）的「歐洲再武裝」（Rearm Europe）計劃，以加強歐盟國家的防禦，並為烏克蘭提供軍事力量，旨在減輕美國暫停軍援烏克蘭後可能造成的影響。
據美媒報道，馮德萊恩談到的大部份資金，將來自於放寬歐盟對預算支出的財政限制，以「允許成員國大幅增加國防支出」，而不會觸發旨在防止赤字過多的懲罰規則。
馮德萊恩稱：「如果成員國平均將國防開支增加到GDP的1.5%，那麼四年內就可以創造近6500億歐元（約5.33萬億港元）的財政空間。」她表示需要改進的軍事裝備包括防空和導彈防禦、火砲系統、無人機和反無人機系統等方面。
目前歐盟成員國的軍事支出仍低於GDP的2%。北約秘書長呂特（Mark Rutte）已告知各成員國需盡快將這一支出提升至3%以上。目前該「歐洲再武裝」計劃還未得到各國正式確認。
報道指，歐盟國家陷入困境的關鍵在於過去幾十年來，她們一直躲在美國的核保護傘下，且受到經濟低迷的衝擊，因此不願在國防上投入大量資金，使他們愈來愈被排除在世界外交之外。
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