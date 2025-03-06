澤連斯基轉變策略 美媒：施紀賢馬克龍傳授「特朗普應對法」
撰文：藺思含
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自烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）與美國總統特朗普（Donald Trump）上周在白宮公開爭吵以來，澤連斯基轉變與特朗普的溝通策略，反覆讚揚特朗普並致謝。據《紐約時報》3月5日報道，英國首相施紀賢（Keir Starmer）和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）事後私下指導澤連斯基，才令其改變。
報道引述英法兩方的匿名官員指，施紀賢與馬克龍都告訴澤連斯基，他需要改變對特朗普的態度。法國甚至派團隊與烏克蘭官員合作擬定澤連斯基發表的聲明，包括措辭及所有其他細節。
烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）表示，相信澤連斯基已經意識到需要根據特朗普的世界觀來調整策略。此前，梅列日科還曾在採訪中表示，要獲得特朗普的支持，另一方需要表現得彷彿受其保護，展示出崇拜和敬仰，又指特朗普無法忍受那些彷彿與他平起平坐的人。
在白宮會見特朗普後，澤連斯基多次公開稱讚特朗普，他在社交平台X（前稱Twitter）上寫道：「我們還記得特朗普總統為烏克蘭提供導彈、令事情發生變化的時刻」，稱「我們感激不盡」。