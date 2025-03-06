澤連斯基轉變策略　美媒：施紀賢馬克龍傳授「特朗普應對法」

自烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）與美國總統特朗普（Donald Trump）上周在白宮公開爭吵以來，澤連斯基轉變與特朗普的溝通策略，反覆讚揚特朗普並致謝。據《紐約時報》3月5日報道，英國首相施紀賢（Keir Starmer）和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）事後私下指導澤連斯基，才令其改變。



報道引述英法兩方的匿名官員指，施紀賢與馬克龍都告訴澤連斯基，他需要改變對特朗普的態度。法國甚至派團隊與烏克蘭官員合作擬定澤連斯基發表的聲明，包括措辭及所有其他細節。

2025年2月28日，烏克蘭總統澤連斯基訪白宮準備與美國總統特朗普簽定美烏礦產協議, 卻突起口角不歡而散。（Getty）

烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）表示，相信澤連斯基已經意識到需要根據特朗普的世界觀來調整策略。此前，梅列日科還曾在採訪中表示，要獲得特朗普的支持，另一方需要表現得彷彿受其保護，展示出崇拜和敬仰，又指特朗普無法忍受那些彷彿與他平起平坐的人。

在白宮會見特朗普後，澤連斯基多次公開稱讚特朗普，他在社交平台X（前稱Twitter）上寫道：「我們還記得特朗普總統為烏克蘭提供導彈、令事情發生變化的時刻」，稱「我們感激不盡」。