特朗普對歐外交政策惹眾怒 歐洲多國民眾掀抵制美國浪潮
撰文：劉耀洋
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）自上任以來，一改美國對歐洲的外交政策，不但揚言要奪取格陵蘭，又對烏克蘭表現出不友善態度。外媒3月6日報道，不少歐洲民眾對此不滿，陸續在社交媒體上發起抵制美國貨物及服務的活動。
法媒6日報道，法國、丹麥和瑞典的社交媒體最近出現數個抵制美國的群組，旨在幫助當地消費者做出替代選擇。其中，丹麥推動抵制的群組Boykot varer fra USA和瑞典群組Bojkotta varor fran USA截至6日均擁有超過6萬名成員。
有網民在瑞典的Facebook群組中附上一系列能替代美國產品的當地替代品，並寫道：「持續、迅速和長期抵制美國產品當然非常困難，但如果你想做點什麼而又不知道從哪裡開始，這可能會提供一點幫助。」
一名有參與抵制的瑞典人告訴法媒，諷刺的是發動抵制的群組主要活躍於美國的Facebook，雖然他們也想抵制它卻找不到替代平台。
瑞典哥德堡大學經濟學教授斯滕曼（Olof Stenman）則坦言，透過消費者的自願抵制活動，很難產生任何重大經濟效應。
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