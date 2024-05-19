雖揚聲抵制中國人或更愛中國製造　中國超越美國成印頭號貿易夥伴

兜兜轉轉，印度人可能還是更愛Made in China（中國製造）。據印度《經濟時報》等媒體報道，印度智庫全球貿易研究計劃（GTRI）近日發布報告稱，在2023至2024財年，中國已超越美國成為印度最大貿易夥伴。



數據顯示，2023至2024財年，中印雙邊貿易額達1184億美元（約9238億港元），印度對華出口和進口均實現了增長。其中，出口額為166.7億美元（約1300億港元），同比增長8.7%；進口額為1017億美元（約7935億港元），同比增長3.24%。

圖為2024年4月17日，印度，莫迪在競選集會上手執狼牙棒。

相比之下，美印雙邊貿易額為1183億美元（約9230億港元），印度對美進口和出口均出現了下降，出口額775億美元（約6047億港元），同比下降1.32%；進口額408億美元（約3183億港元），同比下降達到了20%。

近年來，中印貿易摩擦時有發生，但幾年過去了，兩國的雙邊貿易額反而一直在上升。

針對「中印雙邊貿易額為何上升」，印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）表示：「如果有一個像中國這樣的鄰國，印度必須學會競爭……如果印度加大力度發展製造業、促進經濟增長，就能擁有更多外交資源和工具，真正影響全世界。」

中國社科院亞太研究所副研究員劉小雪表示，中印和印美這幾年內在貿易數據有上升、有下降的變化是正常的，但大趨勢不會變。「印度與美國的經濟關係將更加緊密，印度與中國的貿易額也會穩步攀升。」

依賴中國製造

從蠟燭到手提電腦，從工業原料到手機零部件，印度發展一直都十分依賴中國製造。

自2000年中印貿易快速發展的時候起，中國和印度之間就存在着貿易逆差。劉小雪認為，印度方面一直在抱怨，但是「沒有辦法」，因為中國是製造業大國，製造的各種產品都是印度在發展中需要的。

印度自中國進口的產品中，98.5%是工業品，其中中國製造的電子產品尤其受到青睞。印度《經濟時報》稱，2023至2024財年，印度進口的電子產品、通訊設備和電器產品達到了898億美元（約7006億港元），而中國大陸的份額就達到了43.9%，相當於印度進口的近一半電子產品都是「Made in China」。

印度經濟學者梅洛塔文稱，印度向中國出口的主要是礦產品、金屬等初級原材料，而中國向印度出口的則是電子產品、機械等帶附加值的成品。

印度人也意識到這種貿易不平衡。自2014年莫迪政府上台執政後，就一直強調要加強自身製造業，減少進口依賴，尤其是對中國產品的單方面依賴。在「印度製造」戰略目標驅動下，莫迪政府還推出了包括與生產掛鈎的獎勵計劃、反傾銷稅等措施。

圖為2024年4月14日印度總理莫迪在人民黨 (BJP) 選舉宣言發布會上向支持者講話。(Reuters)

然而，從實際上看，印度目前根本擺脫不了中國製造。

從日用產品到電子產品，印度老百姓的生活已經離不開中國製造，甚至印度的製造業也離不開中國製造。印度中小企業發展商會主席薩隆基（Chandrakant Salunkhe）就表示，印度的製造業企業需要從中國進口大量的中間產品，進行加工和出口。比如仿製藥業，絕大部份製藥設備和70%以上的原料藥需要從中國進口。

莫迪政府很努力，但對華貿易逆差每年都在逐步拉大，2023年印度對華逆差已接近1000億美元。

英國廣播公司（BBC）直言，印度減少對中國進口依賴的努力失敗了。

美國還能反超嗎？

美國一度在與印度的商品貿易關係中反超。

根據印度商務部的數據，在2013-2014財年至2017-2018財年，以及2020-2021財年，中國都是印度最大貿易夥伴。不過在那之後，美國在2021-2022財年和2022-2023財年，成為印度最大的貿易夥伴。

但中印貿易與中美貿易的情況不同。印度對美國出口的主要商品包括拋光鑽石、醫藥產品、首飾、輕油和石油、凍蝦、化妝品等。印度從美國的進口商品主要是石油、毛坯鑽石、液化天然氣、黃金、煤炭、回收品和廢鐵、扁桃仁等。美國也是少數幾個印度保有貿易順差的國家之一。

印度一度將此視為巨大的機會。印度尼赫魯大學經濟學教授比斯瓦吉特表示，印度僑民在美國的存在是雙邊貿易增長的主要原因之一。「這些僑民在創造對印度商品的需求，比如消費品，而我們正在提供這些需求。」

但具體情況決定印美貿易取代不了中印貿易。美國對印度出口的是能源、礦產、農產品，而中國對印度出口的是集中度高、附加值高的商品，在通訊設備、原料藥等領域甚至佔據主導地位，印度要在相關行業發展本國製造業就離不開中國的供應鏈。

目前，印度參與全球價值鏈的程度仍然有限，在全球商品出口中所佔的份額不到2%。美國人也抱怨印度任意妄為的進口壁壘，擾亂了供應鏈，與貿易夥伴國造成矛盾和摩擦。

根據世貿組織的數據，印度是全球進口關稅最高的國家之一，約為全球平均水平的兩倍，平均最惠國(MFN)稅率達到了18%。這種進口限制不僅困擾了外國製造商，也給本土製造商帶來麻煩。

難以「脫鈎」

隨着中印之間貿易逆差不斷擴大，印度對華貿易摩擦也愈演愈烈。

根據商務部統計，2023年印度共對中國發起22起貿易救濟調查，是這一年全球對中國發起貿易救濟調查數量最多的國家，美國以12起位居第二。

這22起貿易救濟調查案包括反傾銷20起，反補貼1起，保障措施1起。其中，排名前三的行業分別為化學原料和製品工業10起，金屬製品工業4起，非金屬製品工業2起。

僅在2023年9月下旬，印度就一度在10天內接連對華發起十餘起反傾銷調查。

印度國內，也不時有一些聲音鼓譟與中國「脫鈎」。

但印度人的錢包卻很誠實。《今日商業》在2023年12月的調查報告顯示，儘管很多人號召不買，但超過一半（55%）的印度人依然在這一年買了「中國製造」的產品。

而在印度人消費的「中國製造」產品中，小器具和電子/移動配件位列榜首。56%的人表示購買了智能手機、智能手錶、移動電源和其他電子或移動配件等。49%的人表示購買過節日燈飾、枱燈、蠟燭、水槍等。33%的人表示曾買過玩具和文具，29%的人表示買過禮品，26%的人買過消費類電子產品和電器（電視機、空氣淨化器、水壺等），26%的人買了照明、家具等家居用品，15%的人買了服裝、箱包、配飾等時尚用品等。

印度德里FORE管理學院中國事務專家費薩爾·艾哈邁德表示，印中雙邊貿易「注定要增加」。因為，與其他國家相比，中國在運營規模、技術和全球價值鏈方面具有明顯的優勢。

對印度來說，中國是最重要的進口來源，因為具有成本效益，並且已經為大多數商品建立了功能性的供應鏈。

對此，劉小雪亦表示，印度在短期內無法實現與中國「脫鈎」。在她看來，雖然國際環境趨於複雜，但中印經貿合作的基本面沒有變，中印貿易額的不斷擴大說明了兩國產業鏈的結合非常緊密，中印貿易仍將繼續擴大。

據新華社報道，印度知名智庫觀察家庫爾卡尼表示，考慮到中印兩國的人口、市場規模和快速的經濟社會發展，中印之間貿易額甚至可以達到3000億美元。

也就是說，未來中印雙邊貿易額有望翻兩倍以上。

轉載自《時代週報》

