菲律賓：將與加拿大展開國防安全談判　簽署《訪問部隊協議》

菲律賓和加拿大計劃在深化國防和安全合作談判結束後，簽署醞釀已久的《訪問部隊協議》，這將成為兩國防務關係的一個里程碑。



據路透社報道，菲律賓國防部周五（3月7日）在聲明中說，與加拿大擬議簽署的《訪問部隊協議》（Status of Visting Forces Agreement，簡稱SOVFA），為兩國加強軍事和國防合作建立框架，並提高兩國部隊的協作，是雙邊防務關係中的一個里程碑。「菲律賓期待協議帶來的積極影響，它將有助印太地區的和平、穩定與合作。」

菲律賓與中國在南中國海部份海域的主權聲索重疊。加拿大支持菲律賓的立場，在印太地區緊張局勢加劇之際，兩國擴大了安全夥伴關係，同時維持與共同盟友美國的長期聯盟。

加拿大駐馬尼拉大使哈特曼（David Hartman）2月初說，加方官員1月已與菲律賓國防部和外交部代表，就《訪問部隊協議》展開磋商，希望雙方政府能在2025年底前，完成協議的簽署和批准。

菲律賓此前已分別與美國和澳洲簽署《訪問部隊協議》。馬尼拉（Manila）去年還與東京達成《互惠准入協定》，允許雙方軍隊互訪、舉行聯合軍演，這也是日本在亞洲簽署的第一份此類協議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

