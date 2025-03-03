菲律賓潛水遭強流沖散　俄羅斯遊客遭鯊魚咬斷雙臂死亡

兩名俄羅斯人在菲律賓熱門海域潛水時，遭強流沖散後死亡，其中一人疑似因遭鯊魚襲擊而死。



法媒報道，菲律賓地區海岸警衛隊負責人拉皮坦（Airland Lapitan）星期五（2月28日）說，四名俄羅斯人和一名教練星期四（27日）下午在呂宋島八打雁省（Batangas）的渡假區附近潛水時，被一股水流沖散。

目擊者說，出事的海域有好幾條鯊魚出沒。人們後來在海岸附近發現佩里古丁（Ilya Perigudin，29歲）的遺體，他的雙臂已經被鯊魚咬掉，不見蹤影。他的父親和弟弟也被沖走，但後來與潛水教練成功浮出水面，並返回船上。

拉皮坦早前曾透露，救援人員於事發當天下午4時至5時30分期間找到佩里古丁，發現他正被鯊魚咬着拖拽。但拉皮坦強調，目前還不清楚佩里古丁是否被鯊魚咬死，還是在被發現之前就已經死亡。他的遺體已經移交家屬，沒有進行屍檢。

2025年2月27日，救援人員在八打雁市維爾德島（Verde Island）抬出1名俄羅斯潛水員的屍體。（Philippine Coast Guard Batangas）

當天被水流沖散的還有一名俄羅斯男子。俄羅斯塔斯社（Tass）引述俄羅斯駐菲律賓大使館報道，第二名遇難者確認為梅列霍夫（M. Melekhov），他在送院後宣告不治。

菲律賓海域的鯊魚襲擊事件極為罕見，至少最近一年都沒有相關記錄。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

