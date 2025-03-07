乘客未登機包機便飛往濟州島　170乘客滯留菲律賓機場

菲律賓馬尼拉機場發生一起離譜丟包事件，由韓國濟州島往返菲律賓的菲律賓皇家航空包機，竟在沒有旅客上機的情況下，直接出發，使將近170名旅客慘遭丟包於馬尼拉機場。



馬來西亞《東方日報》引述《朝鮮日報》的報道說，事發在星期一（3月3日），菲律賓皇家航空（Royal Air）RW242班機原定在下午4時30分出發往濟州島，未料安排包機的旅行社疑與菲律賓皇家航空溝通出錯，機組人員以為是4時30分須抵達濟州機場，結果在下午12時30分起飛，並於當天下午4時52分抵達濟州國際機場，但170名旅客卻一個人也沒有上機。

濟州觀光公社於星期三（5日）指出，乘客大部份是濟州居民，參加了一個四天三夜的旅行團，於2月28日乘搭菲律賓皇家航空的包機出發到菲律賓。乘客結束旅程搭車前往機場途中，旅行社卻收到包機已起飛的消息，導致團友須折返酒店，翌日才有航班返回濟州。

一名55歲男子於星期二（4日）傍晚5時零2分在濟州機場下機後向記者稱，因滯留在馬尼拉，失去兩天工作時間，損失500萬韓圜。

他指出，電子機票清楚列明起飛時間是3月3日下午4時30分，認為不可能搞錯，「浪費了我的金錢和時間」。

另一名61歲男子則認為，航空公司和菲律賓旅遊業沒有時間觀念，他只是探親，事件對他沒有太大影響，但其他人或趕着回韓國，其中有一名年幼乘客錯過星期二的開學禮。

據悉，旅行社事後聲稱，班機提早起飛，航空公司卻未通知乘客；但航空公司主張不曾調整航班時程，是旅行社搞錯時間。

針對後續賠償，旅行社僅稱「先等旅客回國」，未來將根據旅遊契約書與航空公司合約內容進一步處理。

濟州旅遊局於星期三稱，這次包機服務是由濟州的旅行社、菲律賓的旅行社，以及航空公司合作提供，但三方之間溝通不良，才導致損害旅客權益，且未在當日立即安排替代航班，導致旅客受困於當地兩天，影響後續個人行程。

有關包機服務是韓國旅遊局今年首次推行，以吸引外國遊客到韓國，並供國民乘搭往返兩地。

本文獲《聯合早報》授權轉載

