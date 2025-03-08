美俄官員日前會面　消息人士：俄羅斯不反對中國派兵赴烏克蘭維和

據莫斯科的知情人士透露，俄羅斯政府願意討論與烏克蘭的臨時休戰，前提條件是在最終和平解決方案上取得進展。



這是俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）向美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）停戰提議做出積極回應的第一個信號。不願公開身份的知情人士稱，俄羅斯高級官員上個月在沙特阿拉伯與美方會晤時傳達有關提議。

兩名知情人士說，為了在停止敵對行動上達成共識，必須明確了解最終和平協議的框架原則。

另一名知情人士透露，俄羅斯將尤其堅持確定最終維和任務的界限，包括需就哪些國家參與達成一致。

圖為2025年4月5日，英國倫敦的國會大樓外，烏克蘭支持者高舉標語牌，表達對美國總統特朗普（Donald Trump）及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的不滿。 （Reuters）

這些細節浮出水面之際，美國和俄羅斯正計劃下週在沙特阿拉伯舉行特朗普與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）吵翻以來首次直接會晤。美國特使威特科夫（Steve Witkoff）稱，雙方見面旨在達成「和平協議和初步停火的框架」。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）暫未回應置評請求。

俄羅斯已表明不會接受北約軍隊在烏克蘭領土上的存在，也拒絕了歐洲國家組建「自願聯盟」協助監督和平協議落實的提議。兩名知情人士說，俄羅斯不反對中國等在衝突中保持中立的國家向烏克蘭部署軍隊。

本文獲《聯合早報》授權轉載

