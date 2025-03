特朗普與澤連斯基均將訪沙特　烏克蘭冀與美國合作促俄烏和平

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)周四(3月6日)在白宮簽署行政命令,他期間指自己將在未來90日內訪問沙特阿拉伯。烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)在結束歐盟峰會首日議程後,亦透露自己將在10日抵沙特並拜會王儲穆罕默德(Mohammed bin Salman),還冀烏克蘭與美國達成有意義的會晤,不過目前未知他是否將在沙特與特朗普會面。



澤連斯基強調自己與穆罕默德會晤後,將留下烏克蘭團隊在當地,以便他們與美國官員合作。

特朗普的中東特使威特科夫(Steve Witkoff)則透露,正在準備美烏官員之間的會晤,旨在推動達成俄烏和平,還將與國務卿魯比奧(Marco Rubio)和國家安全顧問沃爾茲(Mike Waltz)組成代表團一同前往沙特。美媒引述消息人士指,兩國代表團將就結束俄烏戰爭展開和談。

2025年3月6日,美國華盛頓,圖為特朗普在簽署行政命令時回應傳媒問題。(Reuters)

特朗普還證實美國政府有同哈馬斯就人質問題進行談判,目的在於幫助以色列釋放更多被哈馬斯綁架的以色列人質,指美國必須介入以哈問題進行談判,直言美國想將哈馬斯驅離加沙(We want to get these people out)。」