特朗普與澤連斯基均將訪沙特 烏克蘭冀與美國合作促俄烏和平
撰文：官祿倡
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周四（3月6日）在白宮簽署行政命令，他期間指自己將在未來90日內訪問沙特阿拉伯。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在結束歐盟峰會首日議程後，亦透露自己將在10日抵沙特並拜會王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman），還冀烏克蘭與美國達成有意義的會晤，不過目前未知他是否將在沙特與特朗普會面。
澤連斯基強調自己與穆罕默德會晤後，將留下烏克蘭團隊在當地，以便他們與美國官員合作。
特朗普的中東特使威特科夫（Steve Witkoff）則透露，正在準備美烏官員之間的會晤，旨在推動達成俄烏和平，還將與國務卿魯比奧（Marco Rubio）和國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）組成代表團一同前往沙特。美媒引述消息人士指，兩國代表團將就結束俄烏戰爭展開和談。
特朗普還證實美國政府有同哈馬斯就人質問題進行談判，目的在於幫助以色列釋放更多被哈馬斯綁架的以色列人質，指美國必須介入以哈問題進行談判，直言美國想將哈馬斯驅離加沙（We want to get these people out）。」
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