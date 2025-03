俄羅斯稱無懼美國制裁　特朗普：與俄商俄烏和平較烏更容易

俄烏戰火持續逾三年未停,試圖斡旋和平的美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)周五(3月7日)在旗下社交平台發文,威脅將對俄羅斯實施經濟制裁。他在俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃(Maria Zakharova)強硬回應後態度似有緩和,在白宮談及俄烏時,稱在最終解決方案上,美國較烏克蘭更易與俄羅斯達成磋商。



俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃(Maria Zakharova)在特朗普發帖後回應,俄羅斯已面臨諸多制裁,但這「不會阻止俄羅斯實現目標(have not stopped from realizing our goals)」,

她強調美國近期專注於烏克蘭取得勝利,因此時人們已經意識到烏克蘭在戰場上較俄羅斯處於不利地位,直指烏克蘭因為「信任並依賴之前的白宮(trusted and relied on the previous White House)」,但烏克蘭「在事實上已經失敗(The truth is, Ukraine has lost)」。

特朗普在2025年3月7日於旗下社交平台發文,指因俄羅斯對烏克蘭猛攻,威脅對俄羅斯實施經濟制裁直至兩國停火。(截圖自TruthSocial@realDonaldTrump)

特朗普在扎哈羅娃發聲後於白宮再談俄烏局勢,指俄羅斯正對烏克蘭狂轟濫炸,而烏克蘭必須抓緊時間,完成即將在沙特開展的美烏官員會晤的重任,不過他又指與烏克蘭打交道很困難,在最終解決方案上,可能更容易與俄羅斯進行磋商,因他們「掌握所有的牌(they have all the cards)。」

2025年3月7日,美國華盛頓,圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室發表講話。(Reuters)

特朗普2月28日在白宮會見訪美的烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy),談判俄烏問題與美烏礦產協議,但兩人最終公開爆發罵戰。美國與烏克蘭官員下週將在沙特阿拉伯(Saudi Arabia)吉達(Jeddah)主辦的會晤上,再展開磋商。