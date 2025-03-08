俄羅斯稱無懼美國制裁　特朗普：與俄商俄烏和平較烏更容易

俄烏戰火持續逾三年未停，試圖斡旋和平的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周五（3月7日）在旗下社交平台發文，威脅將對俄羅斯實施經濟制裁。他在俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）強硬回應後態度似有緩和，在白宮談及俄烏時，稱在最終解決方案上，美國較烏克蘭更易與俄羅斯達成磋商。



俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）在特朗普發帖後回應，俄羅斯已面臨諸多制裁，但這「不會阻止俄羅斯實現目標（have not stopped from realizing our goals）」，

她強調美國近期專注於烏克蘭取得勝利，因此時人們已經意識到烏克蘭在戰場上較俄羅斯處於不利地位，直指烏克蘭因為「信任並依賴之前的白宮（trusted and relied on the previous White House）」，但烏克蘭「在事實上已經失敗（The truth is, Ukraine has lost）」。

特朗普在2025年3月7日於旗下社交平台發文，指因俄羅斯對烏克蘭猛攻，威脅對俄羅斯實施經濟制裁直至兩國停火。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

特朗普在扎哈羅娃發聲後於白宮再談俄烏局勢，指俄羅斯正對烏克蘭狂轟濫炸，而烏克蘭必須抓緊時間，完成即將在沙特開展的美烏官員會晤的重任，不過他又指與烏克蘭打交道很困難，在最終解決方案上，可能更容易與俄羅斯進行磋商，因他們「掌握所有的牌（they have all the cards）。」

2025年3月7日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

特朗普2月28日在白宮會見訪美的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy），談判俄烏問題與美烏礦產協議，但兩人最終公開爆發罵戰。美國與烏克蘭官員下週將在沙特阿拉伯（Saudi Arabia）吉達（Jeddah）主辦的會晤上，再展開磋商。