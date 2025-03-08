中國向加拿大部分進口貨品加徵關稅

中國國務院關稅規則委員會3月8日宣布，由2025年3月20日起，對原產於加拿大的菜子油、油渣餅、豌豆加徵100%關稅；並對水產品、豬肉加徵25%關稅。



中國商務部發言人同日表示，加方不顧中方多次反對和勸阻，未經調查，對自華進口的相關電動車輛、鋼鐵和鋁等產品採取單邊限制措施，破壞中加經貿關係，中方對此強烈不滿，堅決反對。依據《中華人民共和國對外貿易法》相關規定，商務部於2024年9月26日正式就加對華相關限制性措施發起反歧視調查。

經調查，加拿大相關被調查措施構成歧視性限制，影響正常貿易秩序，損害中國企業正當合法權益。中方決定根據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國關稅法》等法律規定，對自加進口部分商品加徵關稅。

發言人表示，中方敦促加方立即糾正錯誤做法，取消限制措施，消除不利影響。

中加關係：圖為2016年8月31日，中國國家主席習近平在北京釣魚台國賓館與加拿大總理杜魯多會面，氣氛良好。（Getty）

加拿大在去年10月1日開始對自中國進口電動車加徵100%附加稅，並在同月22日公布對自中國進口鋼鋁製品正式加徵25%附加稅的最終產品清單。中國商務部當時回應指，加方做法違反市場經濟和公平競爭原則，嚴重損害中加兩國企業的正常經貿合作，嚴重衝擊中加經貿關係，擾亂和扭曲全球產業鏈和供應鏈。