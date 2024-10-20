加拿大對中國電動車等加徵關稅　加企可申請減免

加拿大政府宣布啟動一項程序，允許加拿大企業申請減免對於從中國進口的電動車、鋼鋁製品等加徵的關稅。



加拿大財政部星期五（10月18日）發布的消息稱，中國進口的「關鍵製造業」產品加徵的附加稅也將可以申請減免。提供相關減免政策是考慮到加拿大工業在及時調整供應鏈方面可能面臨的挑戰。加政府稱，其正在確保加拿大工人和企業，不會因為對中國產品加徵關稅而承受「不必要的負擔」。

中國新聞社引述加政府稱，附加稅的減免需適用於「有說服力」的情況。加官方列舉，如下情況可考慮減免附加稅：作為投入品的商品或替代品無法在加拿大國內採購，或無法從中國之外的來源進行合理採購；在今年8月26日之前存在合同要求，加方企業須在特定時期內為其產品或項目採購中國投入品；其他可能對加拿大經濟產生「重大不利影響」的特殊情形。

2017年12月5日，中國北京，圖為釣魚台國賓館內，擺放中國與加拿大國旗。（Getty）

加政府強調，對於打算以同樣狀態轉售到美國的貨物，將不予減免關稅。同時，加官方將考慮適當的減免期限，在大多數情況下將視供應鏈調整的情況提供過渡性的減免。

根據加官方此前發布的公告，加拿大對自華進口電動汽車加徵100％附加稅於10月1日正式生效。加拿大還將於下星期二（22日）對部分自華進口鋼鋁製品加徵25％附加稅。

部分加商界團體和人士近期表態，認為加方加徵關稅之舉無益於市場，是設置不必要的障礙。中方對加方加徵關稅的做法多次表示強烈不滿、堅決反對。

本文獲《聯合早報》授權轉載

