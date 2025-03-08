美國西南部麻疹疫情持續　近230人感染　2人身亡

美國西南部爆發的麻疹疫情已致兩人死亡，200多人感染病毒，衛生機構發出旅行警告。



德州衛生服務部指，自1月下旬爆發麻疹疫情至周五（3月7日），州內確診病例已增至198宗，其中一人死亡。新墨西哥州報告了30宗病例，總數達到228宗。這兩個州份都確認一個死亡病例，兩人均未接種疫苗。

德州通報說，目前198例確診病例中，有23名患者住院接受治療，一名兒童死亡。在確診病例中，有五名患者曾接種麻疹疫苗，其餘患者未接種麻疹疫苗或疫苗接種情況不明。年齡方面，此次確診病例中大多數為未成年人，其中有89例為五歲至17歲群體，64例為四歲及以下群體。

德州衛生服務部2月26日通報，一名兒童因感染麻疹死亡。這是此次麻疹疫情出現的首宗死亡病例，也是美國自2015年以來首次出現感染麻疹死亡病例。

圖為2025年2月25日，美國德州塞米諾爾（Seminole）一塊寫著「麻疹檢測」的木牌。（Reuters）

中新社引述德州衛生服務部說，預防麻疹的最佳方法是接種兩劑針對麻疹病毒的疫苗。目前，疫情波及地區已向民眾免費提供疫苗接種。

據新墨西哥州衛生部7日通報，州內確診麻疹病例已增至30宗，其中一人於6日死亡。死者是成年人，之前未接種過麻疹疫苗。即使當地醫學調查辦公室尚未公布這名成年人的死因，但疾病控制和預防中心（CDC）已將其歸類為麻疹相關死亡。這是此次美國爆發麻疹疫情以來出現的第二個死亡病例。

據CDC統計，除德州和新墨西哥州外，加州、佛羅里達、新澤西、紐約等多州也出現麻疹病例。

CDC通過網絡發布的健康警報向醫護人員、公共衛生官員和潛在旅行者發出警告：「隨着疫情繼續迅速蔓延，預計會出現更多病例。」

法媒引述警報說：「隨着美國春夏季旅遊季節的臨近，CDC強調臨床醫生和公共衛生官員在預防麻疹傳播方面發揮的重要作用。」

「他們應該對符合麻疹病例定義的發熱性皮疹病例保持警惕，並分享有效的麻疹預防策略，包括針對國際旅行者的疫苗接種指導。」

美國衛生與公眾服務部部長、反疫苗活動人士小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）近日說，接種麻疹疫苗可以保護兒童，也可以增強群體免疫，但是否接種疫苗「取決於個人選擇」。

據美媒報道，多位專家對士小羅伯特甘迺迪的發言表示不滿。他們指出，應對麻疹疫情最重要的是提高疫苗接種率。

麻疹（Measles）是一種由麻疹病毒引起的急性出疹性呼吸道傳染病，主要經呼吸道飛沫傳播和氣溶膠傳播。感染者在接觸病毒後一到兩周內會出現症狀。早期症狀包括高燒、咳嗽、流涕、眼睛發紅、流淚等，數天後頭面部會出現皮疹，並向下蔓延至身體其他部位。麻疹病情嚴重時可引發肺炎等併發症，甚至導致死亡。

本文獲《聯合早報》授權轉載

