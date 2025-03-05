美國德州麻疹疫情持續擴散　159人確診

美國德克薩斯州（Texas）麻疹疫情近期持續發酵。截至周二（4日），該州已有159宗確診病例，其中一名兒童死亡。美國疾病控制和預防中心（CDC）當天表示，已派工作組前往德州幫助應對麻疹疫情。



德州衞生服務部4日通報稱，自2025年1月下旬以來，德州南部平原地區爆發麻疹疫情，截至目前，共報告159宗麻疹確診病例，其中22人住院治療，1人死亡。死亡病例是一名未接種過麻疹疫苗的學齡兒童，沒有已知的基礎疾病。

德州衞生服務部表示，由於麻疹具有極強的傳染性，預計疫情爆發地區及周邊社區會出現更多感染病例。該機構正在與地方衞生部門合作，對疫情展開調查。預防麻疹的最佳方法是接種兩劑麻疹疫苗，該疫苗主要以麻疹、腮腺炎、風疹三聯疫苗的形式接種。

麻疹是一種由麻疹病毒引起的急性出疹性呼吸道傳染病，主要經呼吸道飛沫傳播和氣溶膠傳播。感染者在接觸病毒後一到兩週內會出現高燒、咳嗽、流涕、眼睛發紅、流淚、皮疹等症狀，病情嚴重時可引發肺炎等併發症，甚至導致死亡。